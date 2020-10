हाथी मेरे साथी का मोशन पोस्टर रिलीज, प्रभास की राधेश्याम का फर्स्ट लुक जारी

साउथ इंडियन एक्टर प्रभास की फिल्म राधेश्याम का फर्स्ट लुक रिवील किया गया है। इसी के साथ बाहुबली के भल्ला देव यानी राणा दग्गुबटी की फिल्म हाथी मेरे साथी का मोशन पोस्टर भी रिलीज किया गया है।

आपको बता दें कि फिल्म राधेश्याम का फर्स्ट लुक फिल्म की लीड लेडी पूजा हेगड़े ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, वामसी और प्रमोद है। वही फिल्म का निर्देशन राधा कृष्ण कुमार कर रहे हैं। प्रभास के नाम से बनी यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर पर प्रभास के किरदार विक्रमादित्य को इंट्रोड्यूस किया है। जो 4 भाषाओं में हिंदी, तेलुगू , तमिल मलयालम में है। पोस्टर के माध्यम से प्रभास को जन्मदिन की अग्रिम बधाई भी दी गई है। क्योंकि प्रभास का बर्थडे 23 अक्टूबर को है।

जानकारी के अनुसार राणा दग्गुबटी की फिल्म हाथी मेरे साथी का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए राणा ने लिखा, "जीवन शुरू होता है और जंगल दहाड़ते हैं।" इस फिल्म में पुलकित सम्राट, जोया हुसैन और श्रिया पिलगांवकर मुख्य किरदारों में नजर आएंगे । यह फिल्म अगले साल मकर सक्रांति के अवसर पर रिलीज होगी ।हाथी मेरे साथी फिल्म तमिल और तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज की जाएगी।

The BIG moment has arrived!! 🔥🔥

Here's introducing #Prabhas as #Vikramaditya in the latest poster of #RadheShyam! 😍#RadheShyamSurprise #HappyBirthdayPrabhas pic.twitter.com/HML3b4aeoi