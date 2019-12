Ragini MMS Returns 2 : सनी लियोनी का बेहद सेक्सी और बोल्ड ट्रेलर हुआ रिलीज़, अकेले में देखिए

नई दिल्ली | रागिनी एमएमएस रिटर्न्‍स सीजन 2 (Ragini MMS Returns Season 2) का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। दर्शक बेसब्री से इस ट्रेलर का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेलर में बोल्‍डनेस और हॉरर देखने को मिल रहा है। लोगों को ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है। सनी लियोनी (Sunny Leone) का कैमियो भी इस वेब सीरीज़ में नज़र आ रहा है।

Aapke screen ko steamy karne aa rahi hai #RaginiMMSReturns Season 2 ki sizzling girls squad. Kya aap unke saath Helloji hookstep pe dance kar sakte hai? Watch the trailer on 12th December, show streaming on 18th December. . . #ALTBalajiOriginal #AZee5Original pic.twitter.com/A6uUigaVEG

रागिनी एमएमएस रिटर्न्‍स सीजन 2 (Ragini MMS Returns Season 2) में सनी लियोनी (Sunny Leone), दिव्‍या अग्रवाल (Divya Agrawal) और वरुण सूद मेन लीड रोल में नजर आएंगे। सनी का गाना 'हैलो जी' पहले ही रिलीज़ हो चुका है। सनी फिल्म में बोल्ड अवतार में नज़र आएंगी। एकता कपूर की ये वेब सीरीज 18 दिसंबर को ऑल्‍ट बालाजी रिलीज़ हो रही है।

Kaafi nasha, bahut sara mazza aur thodi si sazza! Are you ready for #RaginiMMSReturns Season 2 Kyuki Do Mein Zyaada Mazaa Hai.

Streaming on 18th December. #ALTBalajiOriginal #AZEE5Original @ektaravikapoor @SunnyLeone @Divyakitweet @VSood12 https://t.co/Ysjpg8uOey