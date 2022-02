वैलेंटाइन-डे पर राखी सावंत ने पति से गिफ्ट में मांग ली लग्जरी कार

बॉलीवुड की (Drama Queen) राखी सावंत का एक वीडियो सुर्ख़ीयों में हैं। बिग बॉस से आउट होने के बाद राखी अक्सर अपने पति के साथ दिखती हैं। राखी इस नए वीडियो में अपने पति से ‘ मर्सिडीज बेंज ’ मांगते हुए दिख रही हैं।

अभिनेत्री राखी सावंत अक्सर अपनी हरकतों के कारण सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस हो या उनका बेबाक़ अंदाज़ हो हर एक चीज़ उनकी सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं। फ़िलहाल बिग बॉस से बाहर होने के बाद वह अक्सर अपने पति के साथ दिख जाती हैं। राखी ने 2019 में अचानक अपनी शादी की घोषणा कर दी थी। जिसके बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। लेकिन 2019 के बाद से ही राखी के पति को देखने के लिए सभी लोग बेताब थे। लेकिन राखी ने बिग बॉस सीज़न 15 में अपने पति का को सामने लेकर आई।

Rakhi Sawant asked for luxury car from her husband on Valentine Day