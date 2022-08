राखी सावंत के बॉयफ्रेंड को मिली जान से मारने की धमकी, एक्ट्रेस ने कहा- 'आदिल को मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा'

ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान (Adil Khan Durrani) के साथ अपने रिश्तों को लेकर बेहद सुर्खियां बटोर रही हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वो इसे खूब इन्जॉय कर रही हैं। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ स्पॉट की जाती हैं। इस बीच राखी के बॉयफ्रेंड आदिल को जान से मारने की धमकी मिली है।

Published: August 04, 2022 10:43:18 am

सोशल मीडिया पर राखी और आदिल का एक वीडियो लायरल हो रहा है जिसमें राखी दिखाती नजर आ रही हैं। । यह मैसेज आदिल को सिद्धू मूसेवाला की मौत से जुड़े बिश्नोई गैंग ने भेजा है। राखी कह रही हैं कि मैं काफी सैड हूं, मेरे आदिल को धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। आदिल ने बताया कि दाउद हसन नाम के व्यक्ति ने उन्हें धमकी भरा मैसेज भेजा है। उसने राखी को ना छोड़ने पर आदिल को जान से मारने की धमकी दी है। वीडियो में राखी कहती दिख रही हैं कि प्यार करना कोई गुनाह है क्या जो तुम आदिल को मारोगे। मेरे आदिल को मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। राखी इस मैसेज के आने के काफी दुखी हो जाती हैं और आदिल से कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं शॉक्ड हूं। मुझे कोई क्यों तुमसे जुदा करना चाह रहा है। राखी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

