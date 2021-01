OMG! झूठी निकली Rakhi Sawant की शादी, ढोंग रचकर फैंस को बनाया उल्लू

नई दिल्ली | बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत इन दिनों बिग बॉस 14 में पने ड्रामे को लेकर सुर्खियों में हैं। वो फैंस को लगातार खूब इंटरटेन कर रही हैं हालांकि उनकी डबल मीनिंग की बातों को लेकर सलमान खान काफी नाराज दिखें। वहीं राखी अपने शादी को लेकर भी अक्सर चर्चा किया करती हैं। वो अपने पति रितेश को लेकर कई सारी बातें शो में बता चुकी हैं। रिसेन्टली राखी की मां ने भी कहा था कि रितेश उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि राखी की शादी कभी हुई ही नहीं है तो आपको कैसा लगेगा।

राखी सावंत के फैंस जहां उनके पति रितेश का शो में आने का इंतजार कर रहे हैं। वो उनके पति को एक बार सामने से देखना चाहते हैं। राखी की शादी की खबरें जब से सामने आई हैं तब से लेकर आजतक उनके पति की कोई भी तस्वीर अभी तक किसी ने नहीं देखी है। राखी ने भी कभी उनकी कोई फोटो किसी को नहीं दिखाई। कई लोगों ने इसे राखी का पब्लिसिटी स्टंट बताया लेकिन जब उन्होंने बिग बॉस के शो में इतनी बातें की। तब लोगों को लगा कि राखी ने सच में शादी की है।

Susheel Rakhi ya naughty Rakhi, kaunsi #RakhiSawant karti hai aapko zyada entertain?



Tell us in the comments and watch #BiggBoss14 tonight at 10.30 PM.

Catch it before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan #BiggBoss2020 #BiggBoss #BiggBoss14 #BB14 pic.twitter.com/FufJWkCoFt