क्या बिग बॉस के अगले सीजन में होगी राखी सावंत के नए बॉयफ्रेंड आदिल की एंट्री?

टीवी एक्ट्रेस राखी सावंत इन दिनों अपने नए बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। दोनो की लव स्टोरी जोड़ी से सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी बीच राखी ने आदिल को लेकर कहा हैं कि वह बिग बॉस में एंट्री करेंगे या नहीं।

पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड और टीवी की कॉन्ट्रोवर्सी गर्ल राखी सावंत अपने नए रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। राखी मीडिया के सामने कभी अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी से वीडियो काॅल करती हैं तो कभी उनकी तारीफ के पोल बांधते दिखती हैं। कुछ दिन पहले खुद राखी ने इस बात का खुलासा किया था कि वह मैसूर के रहने वाले आदिल खान दुर्रानी को डेट कर रही हैं। जब यह बात सामने आई थी तब हर जगह तहलका मच गया था।

Rakhi Sawant's new boyfriend Adil enter the next season of Bigg Boss