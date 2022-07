राखी सावंत ने पूरा किया MBA! बनीं डॉक्टर?, लोग बोले-'मरीज पहले ही मर जाएगा'

बॉलीवुड की ‘ड्रामा क्वीन’राखी सावंत अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वो इसे खूब इन्जॉय कर रही हैं। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ स्पॉट की जाती हैं। राखी सांवत हमेशा मस्ती भरे अंदाज में नजर आती हैं और फैंस को जमकर एंटरटेन करती हैं, लेकिन अब जो राखी सावंत ने किया है वो आपको चौंका देगा। दरअसल में राखी डॉक्टर बन गई हैं।

राखी का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें वो वीडियो में राखी ग्रैजुएशन कैप और गाउन पहने नजर आ रही हैं। राखी के साथ अभिनेता अर्जुन बाजवा भी नजर आ रहे हैं। राखी कह रही हैं कि मैं एमबीए हो गई हूं। डॉक्टर राखी सावंत। इस पर अर्जुन बाजवा भी राखी को बधाई देते हुए कहते हैं, 'मैं उनका पेशेंट हूं और उन्हें बधाई देने आया हूं। डॉक्टर राखी सावंत को बधाई।' इस पर राखी कहती हैं, 'अब मैं इनका ऐसा ऑपरेशन करूंगी कि मुन्नाभाई भी फेल हो जाएगा।'



राखी सावंत इस वीडियो पर यूजर तरह-तरह के कॉमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो देखकर कहा- ‘अगर राखी सावंत डॉक्टर हैं तो मैं प्रधान मंत्री हूं।’



वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘वह एक खुशमिजाज और जिंदादिल इंसान है, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी जबरदस्त है।’



एक ने लिखा 'मरीज पहले ही मर जाएगा'



वहीं लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एमबीए करके डॉक्टर कौन बनता है भाई।

rakhi sawant trolled for calling herself a doctor after completing mba