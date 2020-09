ड्रग केस में फंसी रकुलप्रीत सिंह ने फिर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, मीडिया में उनके लिए छप रही खबरों पर रोक लगाने की कही बात

नई दिल्ली। ड्रग मामले में फंसी एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह मीडिया में खुद के लिए चल रही खबरों से काफी परेशान हो गई है। मीडिया में उनके खिलाफ चल रही खबरों से रकुल को अपनी इमेज खराब होने की चिंता सताई जा रही है। यही वजह है कि अभिनेत्री ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। एक्ट्रेस ने कोर्ट में याचिका देते हुए उनके खिलाफ ड्रग केस से जुड़ी किसी भी प्रकार की खबरें छपने और प्रोग्राम ना प्रसारित करने की बात कही है। आपको बता दें रकुल पहले भी इस बात की अपील कर चुकी हैं।

Bollywood Actor Rakul Preet Singh has moved Delhi High Court seeking an interim direction to the respondents to ensure that the media does not broadcast any programme or publish, print or circulate any article or write-ups relating to her in drug case.