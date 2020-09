सुशांत केस में Rakul Preet Singh का नाम आया सामने, बदल लिया मोबाइल नंबर, NCB जल्द भेज सकती है समन

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों का खुलासा भले ही ना हो पाया हो, लेकिन इस मामले में छुपी चीजों का खुलासा एक के बाद एक करके खुलता जा रहा है। जब से रिया चक्रवर्ती को जेल हुई है तब से बॉलीवुड के अंदर उन लोगों की नींद उड़ चुकी है जो इस ड्रग मंडली का हिस्सा बने हुए है। हर किसी को अब अपने नाम के सामने आने की चिंता सताने लगी है। जेल की हवा खा रही रिया चक्रवर्ती से जब NCB ने सवाल पूछे तो उन्होंने उन सवालों का जवाब देते समय साउथ फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस Rakul Preet Singh का नाम ले लिया। जो अब NCB के निशाने पर बनी हुई है।

बता दें कि रिया चक्रवर्ती और एक्ट्रेस Rakul Preet Singh एक समय काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। और दोनों वर्कआउट केदौरान अक्सर साथ नजर आती थीं। लेकिन ड्रग्स एंगल में फंसी रिया चक्रवर्ती ने अपनी इस खास दोस्त का नाम लिया तो हर कोई इस नाम को सुनकर हैरान हो गया। बताया तो यह तक जा रहा है कि जबसे सुशांत सिंह आत्महत्या जांच के ड्रग्स ऐंगल में रकुल प्रीत सिंह नाम आया है तब से वो किसी के सामने नजर नही आ रही हैं यहां तककि उन्होंने अपना मोबाइल नम्बर तक बदल कर रख दिया है।

ड्रग्स मामले में रकुल का नाम आने के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि एक्ट्रेस SAY NO TO DRUGS की ब्रैंड एम्बैसडर भी रह चुकी हैं। ऐसे में उनका ड्रग लिंक में नाम आना हर किसी को हैरान कर रहा है।

हमेशा साधारण लुक में दिखने वाली रकुल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म यारियां से की थीं। इसके बाद वो अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे में ग्लैमरस लुक में नज़र आई। फिल्म मरजावां में आइटम क्वीन के अवतार में आने के बाद तो उन्होंने बोल्ड लुक में दिखने का रास्ता ही खोल दिया।