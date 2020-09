रिया चक्रवर्ती के ड्रग केस में खुलासे के बाद Rakul Preet Singh और सारा अली खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जल्द भेजा जाएगा समन?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले में ड्रग एंगल (Drug angle) सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) से लगातार पूछताछ की जा रही है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि रिया ने एनसीबी को 25 बड़े नामों की लिस्ट बताई है जो ड्रग लेने या ड्रग की पार्टीज में शामिल होते हैं। इस लिस्ट में सारा अली खान (Sara Ali Khan) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) का नाम सामने आने से खलबली मच गई थी। फिर ऐसी भी खबरें आई कि एनसीबी (NCB) के डायरेक्टर ने कहा अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई गई है जिसमें सेलेब्स का नाम शामिल हो। हालांकि सोमवार को एनसीबी ने खुद अपने बयान में कहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया है। हालांकि एनसीबी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ड्रग में शामिल सेलेब्स का समन जारी करेगी।

The names of Sara Ali Khan , Simone Khambatta and Rakul Preet Singh have surfaced during the investigation. No summons issued to these people as of now: Narcotics Control Bureau on the questioning of actor Rhea Chakraborty, in a drug case, related to Sushant Singh Rajput's death pic.twitter.com/wCznBZ5WbJ