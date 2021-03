राम गोपाल वर्मा ने कंगना रनौत से मांगी माफी, जानिए क्यों?

नई दिल्ली: बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वालीं एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। खास बात ये है कि इस बार वह अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में नहीं बल्कि किसी और कारण ही चर्चा में हैं। हाल ही में उन्हें अपनी फिल्मों के लिए नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया है। चौथी बार उन्हें यह सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा कंगना के जन्मदिन के मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म 'थलाइवी' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया। उनके इस ट्रेलर की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं, इंडस्ट्री के कई सेलेब्स भी कंगना की एक्टिंग के कायल हो गए हैं। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने तो उनसे माफी ही मांग ली।

ट्रेलर की तारीफ की

दरअसल, कंगना की फिल्म 'थलाइवी' का ट्रेलर देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने ट्रेलर की तारीफ करते हुए लिखा, "हे, कंगना...मैं कुछ बातों में और कुछ अतिशयोक्तियों पर आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन सुपर डुपर थलाइवी के लिए मैं आपको सलाम करता हूं। फिल्म का ट्रेलर शानदार है और मैं ये कह सकता हूं कि स्वर्ग में जयललिता भी इसे देखकर रोमांचित हो रही होंगी।"

Hey @KanganaTeam I might disagree with u on certain overreaches in some specific regions but I want to salute u for being so super duper special #ThalaiviTrailer is just MINDBLOWING and I am sure JAYALALITHA must be thrilled in heaven 🙏🙏🙏