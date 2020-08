राम गोपाल वर्मा के जीवन पर बायोपिक 'रामू' की घोषणा, बनेंगे 3 पार्ट, रनटाइम 6 घंटे, हर पार्ट की दी जानकारी

मुंबई। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ( Ram Gopal Varma ) ने खुद के जीवन पर बायोपिक की घोषणा कर दी है। 'रामू' नाम से बनने वाली इस बायोपिक के 3 पार्ट होंगे। तीनों पार्ट में रामू की अगल-अलग ऐज ग्रुप से जुड़ी घटनाओं को दिखाया जाएगा। तीनों पार्ट की कुल अवधि 6 घंटे होगी।

BOMMAKU CREATIONS production house is all set to produce a 3 part biopic film on my life ..it will be very very controversial



బొమ్మాకు క్రియేషన్స్ సంస్థ , నా నిజ జీవితాన్ని 3 భాగాలు, అంటే 3 చిత్రాలుగా నిర్మించబోతోంది. pic.twitter.com/UYDEEjLmTe — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 25, 2020

सोशल मीडिया साइट पर रामगोपाल वर्मा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि बोम्मकू क्रिएशंस प्रोडक्शन हाउस मेरे जीवन पर बनने 3 पार्ट की बायोपिक फिल्म बनाएगा। ये बहुत विवादास्पद होगी।

रामगोपाल एक के बाद एक ट्वीट कर बायोपिक की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा,' मेरी बायोपिक 3 पार्ट में होगी और हर पार्ट की अवधि करीब 2 घंटे यानी की कुल 6 घंटे की होगी। हर पार्ट में मेरे जीवन के अलग-अलग फेज होंगे।' पार्ट 1 में एक नया एक्टर वो किरदार निभाएगा जब मैं 20 वर्ष का था। पार्ट 2 और 3 में अलग-अलग कलाकार मेरे रोल करेंगे।

उन्होंने बताया कि पहले पार्ट का नाम 'रामू' होगा जो मेरे कॉलेज के दिनों, पहले प्यार में पड़ने और विजयवाड़ा में गैंग फाइट करने को लेकर होगा। पार्ट 2 का नाम 'राम गोपाल वर्मा' होगा जिसमें मुंबई में मेरी लाइफ में लड़कियों, गैंगेस्टर्स और अमिताभ बच्चन के बारे में होगा। पार्ट 3 का नाम 'आरजीवी- द इंटेलिजेंट इडियट' होगा। इसमें मेरे फेलियर और भगवान, सेक्स और सोसायटी को लेकर मेरे विचार होंगे।' इस बायोपिक को बोम्मकू मुरली प्रोडयूस करेंगे जबकि निर्देशन दोरासाइ तेजा करेंगे। इसकी शूटिंग सितंबर में शुरू होगी।

PART 3 is “RGV”

—The Intelligent idiot

It will be about my failures and my radical thoughts on God, Sex and Society



పార్ట్ 3



“RGV”

—ది ఇంటెలిజెంట్ ఇడియట్



ఇది నా ఫేయిల్యూర్లు, వివాదాలు, దేవుళ్ళ పట్ల, సెక్స్ పట్ల , సమాజం పట్ల నాకున్న విపరీత వైఖరుల గురించి. pic.twitter.com/UBDZQuPWp9 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 25, 2020

PART 2 is “RAM GOPAL VARMA”

It will be about my life in Mumbai with Girls,Gangsters and Amitabh Bachchan #RgvBiopic



పార్ట్ 2



"రామ్ గోపాల్ వర్మ"

---అండర్ వరల్డ్ తో ప్రేమాయణం



ఇది నా ముంబై జీవితంలో అమ్మాయిలు, గ్యాంగ్ స్టర్స్ ,అమితాబ్ బచ్చన్ లతో ఉన్న అనుబంధాల గురించి. pic.twitter.com/ZQ3Ybi8BhM — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 25, 2020

रिया चक्रवर्ती का किया सपोर्ट

रामू ने एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में कहा कि रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहे बर्ताव पर मैं हैरान हूं। बिना सबूत के दोष लगाने का कोई मतलब नहीं है। सुशांत केस में रिया ने गलत किया है या नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग आलोचना करने में लगे हैं। जैसे लोग महिलाओं को डायन का साया का इल्जाम लगाकर मार देते हैं, रिया के साथ हो रहा व्यवहार भी ऐसा ही है। किसी व्यक्ति के बारे में बिना किसी सबूत के उसके बारे में इस तरह की खबरें फैलना और उसका शिकार करना बेहद असंवेदनशील है। बता दें कि राम गोपाल वर्मा पहले नेपोटिज्म मुद्दे पर करण जौहर का खुलकर समर्थन कर चुके हैं।