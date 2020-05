लड़कियों की तस्वीर शेयर कर मजाक उड़ा बुरे फंसे राम गोपाल वर्मा, फीमेल सिंगर ने किया मुंह बंद, बोलीं-मर्दों की तरह...!

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के चलते पीएम नरेन्द्र मोदी ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया था, लेकिन इसे जारी रखने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया था। 4 मई यानी सोमवार को लॉकडाउन में कुछ ढील देखने को मिली और शराब की दुकानें भी कुछ समय के लिए खुली। दुकानें खुलते मेल, फीमेल की भीड़ इस कदर उमड़ पड़ी कि बिना को सोशल डिस्टेेंसिंग के शराब की दुकानों लंबी-लंबी कतारें देखने को मिली, जैसे कोरोना का इलाज मिल गया हो। बॉलीवुड सेलेब्स ने लोगों की इस हरकत को देखते हुए उन्हें खूब खरी खौटी सुनाई।

Look who’s in line at the wine shops ..So much for protecting women against drunk men 🙄 pic.twitter.com/ThFLd5vpzd