श्रीराम मंदिर भूमि पूजन: बॉलीवुड में गजब का उत्साह, जय श्रीराम के जयकारों के साथ लिखी ये बातें

अयोध्या मेें राम मंदिर निर्माण के लिए आज बुधवार को भूमि पूजन किया जा रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी भाग लेंगे। कार्यक्रम के लिए 175 प्रतिष्ठित अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर उल्लास का माहौल है। बॉलीवुड सेलेब्स भी राम मंदिर को लेकर उत्साहित दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की।

शत्रुघ्न सिन्हा

अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा- बधाई। जय श्री राम। हमारे घर का नाम रामायण है। इसलिए हमारा परिवार सही मायनों में रामायण वासी है।' साथ ही उन्होंने पुराने सिक्कों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज कि दिन कुछ जानकारीपरक फॉरवर्ड मिला। उम्मीद है यह सही होगा। इन पुराने सिक्कों पर एक तरफ राम दरबार है, दूसरी तरफ कमल का फूल। इसके साथ लिखा है-'एक संयोग ही कहा जाएगा 1818 में जो 2 आना सिक्का होता था, उसमें एकतरफ रामदरबार अंकित था और दूसरे तरफ कमल का फूल बना हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है,यह संदेश था कि जब कमल का राज आएगा अयोध्या में तभी दीपोत्सव मनाया जाएगा एवं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा!'

अरुण गोविल

रामानंद सागर के धारावाहिक 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभा घर—घर में प्रसिद्ध हुए अभिनेता अरुण गोविल ने लिखा- इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। श्रीराम मंदिर के शिलान्यास से पूरी दुनिया के रामभक्तों का सपना साकार हो रहा है। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय श्रीराम।

कंगना रनोत

टीम कंगना रनोत ने राम मंदिर की दो तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा,'दो तस्वीरें 500 साल की यात्रा का बखान कर रही हैं। प्यार, विश्वास और आस्था की यात्रा। एक ऐसी सभ्यता की यात्रा जो राख से उठकर सबसे अधिक पूजे जाने वाले आदर्श की भव्यता तक पहुंची। जय श्री राम।'

RAM MEANS

GOOD SOUL

SHRI RAM MEANS

“A MAN OF

VIRTUASITY &

RIGHTEOUSNESS

At all occasions



This is purely an awakening step today 4every indian in form of bhavya RAM MANDIR

Congratulations ⁦@PMOIndia⁩

⁦@narendramodi⁩ n every virtuous leaders n people of INDIA🇮🇳 pic.twitter.com/QyLN1nU7X2