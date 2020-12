कोरोना वायरस फिल्म का ट्रेलर रिलीज, रामगोपाल वर्मा की फिल्म में बताया कोरोना का कहर

कोरोना का कहर एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। इसी बीच राम गोपाल वर्मा की फिल्म कोरोना वायरस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बात की जानकारी स्वयं रामगोपाल वर्मा ने ट्विटर के माध्यम से दी है। इस ट्रेलर पर फैंस के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा कोरोना वायरस पर फिल्म बना रहे हैं। जिसका ट्रेलर भी बुधवार को रिलीज कर दिया है। फिल्म में कोरोना वायरस के कारण आमजन में भय दिखाया गया है। यह फिल्म एक ही घर के परिवार पर आधारित है। जिसके ट्रेलर में दिखाया गया है कि कोरोना महामारी कितनी भयानक है। अगर घर में किसी एक को कोरोना वायरस है, तो घर में किस प्रकार का माहौल हो जाता है। कोरोना वायरस पर आधारित यह फिल्म कोरोना वायरस 11 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह फिल्म लोगों को कोरोना वायरस से बचने का संदेश देती नजर आएगी।

Here is TRAILER 2 of CORONAVIRUS ..it is a REAL LIFE HORROR FILM..releasing next week on 11 th ...1st NEW FILM TO RELEASE IN THEATRES AFTER LOCKDOWN .. https://t.co/W9OABQbvwA