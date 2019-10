रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के कार्ड ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई हलचल, कार्ड देख लोग हो रहे हैं हैरान

नई दिल्ली। रणबीर सिंह और आलिया भट्ट के रिलेशनशिप के बारें में तो सब ही वाकिफ हैं। दोनों ही लगभग 2 सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। कई बार दोनों को साथ में हॉलिडे मानते हुए भी देखा गया है।

इसी बीच दोनों की शादी होने की अफवाह भी सोशल मीडिया पर खूब उड़ती दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। जिसमें नाम है रणबीर और आलिया का। इस कार्ड में के अनुसार 22 जनवरी 2022 में रणबीर और आलिया की शादी जोधपुर के उम्मेद भवन में होगी।

उनकी ये शादी कार्ड सोशल मीडिया पर के साथ-साथ वॉट्सऐप भी काफी शेयर किया जा रहा है। इस कार्ड के जांच करने पर पाता चला की ये एक नकली कार्ड है। इस कार्ड को फोटोशॉप किया गया है। कार्ड को ठीक से पढ़ने पर देखेंगें कि कार्ड में स्पेल्लिंग्स में बहुत गलतियां हैं। साथ ही आलिया के नाम को गलत तरीके से लिखा गया है। आलिया अपने नाम को अंंग्रेजी में Alia लिखती है Aliya लिखा हुआ है। जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये कार्ड बिल्कुल नकली है।

This wedding card circulating online is *FAKE* @aliaa08 ‘s name is not spelt as ‘Aliya’ n neither is her father’s name Mukesh Bhatt, that’s her uncle.



She is @MaheshNBhatt ‘s daughter.

Pls don’t believe in this n stop circulating this picture. #AliaBhatt #RanbirKapoor pic.twitter.com/U7Nk7lbuSd