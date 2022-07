Ranbir Kapoor ने किया खुलासा, अपने बच्चे को सबसे पहले इस खास जगह ले जाएंगे एक्टर

बॉलीवुड के क्यूट कपल कहे जाने वाले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर मॉम डैड बनने वाले हैं। दोनों काफी खुश हैं। इस बात की जानकारी खुद आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर दी थी। आलिया भट्ट ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर से सबको चौका दिया था। रणबीर कपूर अक्सर अपने होने वाले बच्चे को लेकर बात करते दिखते हैं। अब उन्होंने ये बताया है कि वो अपने होने वाले बच्चे को सबसे पहले एक खास जगह ले जाता चाहते हैं।

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अकमिंग फिल्म 'शमशेरा' के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में अपने होने वाले बच्चे को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चे को सबसे पहले कहा ले जाना चाहते हैं। उन्होंने बताय कि मसाई मारा के जंगल में रहना मुश्किल है क्योंकि वहां ना ही इंटरनेट है ना ही टेलीविजन है। वह हर किसी को सुबह 4.30 बजे उठना होता है और सिर्फ चाय या कॉफी मिलती है।

ranbir kapoor reveals he can not wait to take his child to this special place