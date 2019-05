अजय देवगन के पिता की मौत के बाद आई एक और बुरी खबर, नहीं रहा रणदीप हुड्डा की जिंदगी का ये सबसे करीबी शख्स

बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त हर तरफ शोक का माहौल है। इस सोमवार को बॅालीवुड के मशहूर स्टार Ajay Devgn के पिता वेटरन एक्शन डायरेक्टर Veeru Devgn का निधन हो गया। इसी के साथ अब एक और बुरी खबर सामने आई है। बता दें, एक्टर Randeep Hooda दादी का भी देहांत हो गया है।

रणदीप ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी दादी के निधन की खबर दी। रणदीप की दादी 97 साल की थीं। रणदीप ने ट्वीट कर लिखा की उनकी दादी गुजर गई हैं। 97 साल तक वो प्यार, हौसला और हंसी देती रहीं।

महारी दादी चल बसी 😢🙏 97 साल सदा प्यार हौसला आर हाँसी देती रही ।। भगवान उसकी आत्मा नै शांति दे 🙏

Our paternal grandmother has passed away. She was always loving, encouraging and full of laughter. May God give her peace🙏 pic.twitter.com/52DUrwnpb8