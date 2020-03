VIDEO: जंगली हाथी पर गोली चलाते देख भड़क उठे रणदीप हुड्डा, कही ये बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड में जानवरों के प्रति लगाव के होने की बात करें तो की सेलिब्रटी ऐसे है जो इनको बचाने के कई तरह के प्रयास कर रहे है। जंगली जानवरो के लिए कई तरह की योजनाओं के जरिए मदद करने की कोशिश भी कर रहे है। उन्ही के बीच रणदीप हुड्डा भी जानवरों के प्रति प्रेम को जाहिर करते नज़र आए।

रणदीप हुड्डा के बारे में बात करे, तो वो भी जंगली जानवरों से काफी प्यार करते हैं और उन्हें किसी भी तरह की चोट पहुंचती है तो रणदीप को भी काफी दुख पहुंचता है। जानवरों से अत्याधिक लगाव होने के कारण ही उनके पास कई घोड़े भी हैं जिनकी वो काफी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में शेयर हुए एक वीडियो से उन्हें काफी आघात पंहुचा है।

How’s this even possible? Is this really someone’s idea of fun ?? Karnataka FD , please look into the matter urgently. The culprits need to nabbed and punished immediately @aranya_kfd @moefcc @CentralIfs pic.twitter.com/phDKCxhn0L