एक्टर Vidyut Jamwal के साथ Hotstar ने किया भेदभाव, समर्थन में उतरे Randeep Hooda

नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों नेपोटिज्म (Nepotism In Bollywood) को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। लोग दो गुटों में बंट चुके है। एक तरफ वो लोग हैं, जो खुद के साथ हुए भेदभाव के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे डिफेंड कर रहे हैं। इस बीच डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) ने 29 जून को एक बड़ा ऐलान किया था। जिसमें बताया गया था कि वह अक्तूबर 2020 तक बॉलीवुड की सात फिल्मों को अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। लेकिन इसमें भी बॉलीवुड के दो एक्टर्स के साथ भेदभाव किया गया।

दरअसल, इस बात की घोषणा के लिए एक इवेंट जैसा कार्यक्रम रखा गया था। जिसमें पांच फिल्मों के ही एक्टर्स को आमंत्रित किया गया। यहां तक कि इस इवेंट का जो पोस्टर था, उसमें भी केवल पांच सितारों की ही फोटो थी। जिसमें अजय देवगन (Ajay Devgan), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), अक्षय कुमार (Akshay Kumar), वरुण धवन (Varun Dhawan) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) शामिल थे। लेकिन विद्युत जामवाल की फिल्म 'खुदा हाफिज़' भी हॉटस्टार पर दिखाई जाएगी। इसी तरह कुणाल खेमू की फिल्म 'लूटकेस' भी इसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। हालांकि दोनों ही एक्टर्स को न आमंत्रित किया गया और न ही पोस्टर में जगह दी गई।

जिसके बाद विद्युत जामवाल ने ट्वीट (Vidyut Jamwal Tweet) करते हुए कहा- 'यह एक बड़ा ऐलान है। सात फिल्में रिलीज के लिए तय हैं, लेकिन सिर्फ पांच को प्रतिनिधित्व के योग्य माना गया। दो फिल्में और हैं, उन्हें कोई आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ। सफर अभी लंबा है। पहिया घूमता है।' उनके इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda Supported Vidyut) ने उनका समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट (Randeep Hooda Tweet) करते हुए लिखा,'जिस दिन तुम्हारी फिल्म रिलीज होगी, मैं देखूंगा।'

More power to you brother Vidyut .. will watch your film the day it releases @VidyutJammwal 🤗 https://t.co/Awl9HE4xYb