Jeh Ali Khan: करीना कपूर के छोटे बेटे के नाम का रणधीर कपूर ने किया खुलासा, जानें क्या है इसके मायने

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपने बेटों के नाम से काफी चर्चा में बनी हुई है। पहले बेटे के जन्म के बाद जब उन्होने उसका नाम तैमूर रखा था तो यह नाम काफी विवादों के घेरे में आ गया था जिसके बाद से लोग अब दूसरे बच्चे के नाम का इंतजार कर रहे थे।

करीना ने 21 फरवरी को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। और तभी से सभी की नजरे बेटे की तस्वीर के साथ उसके नाम को लेकर तेज हैं। हाल ही में खबर सुनने को मिली थी कि करीना और सैफ ने अपने दूसरे बेटे का नामकरण कर दिया है।हालांकि ऑफिशियल तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन अब करीना के पिता रणधीर कपूर ने दूसरे बेटे के नाम को लेकर खुलासा किया है।

ये है नाम का मतलब

बताया जा रहा है कि पटौदी खानदान के दूसरे छोटे नबाब को लोग सिर्फ प्यार से जेह कहकर बुलाते हैं। जेह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ब्लू क्रेस्टेड बर्ड। वहीं पारसी में इस नाम का मतलब है To come, to bring. हालांकि अभी ये नाम बदला भी जा सकता है क्योंकि बताया जा रहा है कि वे लोग छोटे नवाब का नाम मंसूर रखने पर भी विचार कर रहे हैं। जोकि सैफ के पिता का नाम है।

बता दें कि करीना और सैफ के पहले बेटे का नाम तैमूर है जिसका जन्म 20 दिसंबर, 2016 को हुआ था। उसके नाम को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल भी उठाए थे।

करीना के पिता रणधीर ने किया नाम कंफर्म

जानकारी के मुताबिक करीना और सैफ अपने छोटे बेटे को ‘जेह’ कहकर बुलाते हैं. जिसका खुलासा हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने देते हुए बताया था कि, करीना और सैफ के छोटे बेटे का नाम जेह है। उन्होंने बताया कि, हमने इस नाम को एक हफ्ते पहले ही फाइनल कर दिया था।