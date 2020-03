रंगोली चंदेल rangoli chandel अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बहन और एक्ट्रेस कंगना रनौत kangna ranaut का ना केवल समर्थन करती हैं बल्कि इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर जमकर हमला भी करती हैं। एक बार फिर उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए पूरे बॉलीवुड को चैलेंज दिया है। उन्होंने ट्वीट में कहा, 'मैं पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज करती हूं कि अगर कोई भी एक्ट्रेस अपने दम पर 70 से 100 करोड़ बजट की फिल्म को हिट करवा सके, अगर कोई भी सही नाम देगा तो कंगना अपना एक्टिंग कॅरियर छोड़ देंगी।'

My open challenge to the industry can any girl in today’s time solo carry a film above 60-70-80-100cr budget other than Kangana....??? If you give me a legit name Kangana will stop acting forever .... 🙏