रंगोली चंदेल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, मुस्लिमों को गोली मारने वाले ट्वीट के बाद लिया गया एक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) वैसे तो किसी पहचान की मौहताज नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट्स से अच्छी खासी पहचान बनाई है। देश में कुछ भी हो, रंगोली चंदेल का ट्वीट फट से आ जाता। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड (Rangoli Chandel Twitter Account) कर दिया है। इससे पहले ट्विटर ने उन्हें इसकी चेतावनी दी थी, लेकिन जब वह नहीं मानी तो अब उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है ये हम आपको बताते हैं।

दरअसल, रंगोली ने जमात की वजह से बढ़ते कोरोना मामलों पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था- 'जमात में शामिल हुए एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हो गई। जब पुलिस और डॉक्टर्स उसके परिवार को चेक करने गए, तब उनके ऊपर हमला हुआ।' रंगोली ने आगे लिखा कि मुस्लिमों और फेक सेक्युलर मीडिया को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसा करने पर इतिहास नाज़ी कहेगा, लेकिन किसे फर्क पड़ता है। ज़िंदगी फेक इमेज से ज्यादा जरूरी है।'

रंगोली के इस ट्वीट के बाद कई स्टार्स ने उनका विरोध किया। डायरेक्टर सीमा रागती ने मुंबई पुलिस से कड़ा एक्शन लेने के लिए कहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा- 'मुबंई पुलिस इस पर ध्यान दीजिए और कड़ा एक्शन लीजिए। क्या इससे फेक न्यूज नहीं फैल रही है? क्या कुछ निश्चित लोगों के खिलाफ नफरत नहीं फैलेगी?'

@MumbaiPolice . Could you please look into this and take action? Isn’t this spreading fake news AND inciting hatred & violence against certain people? @OfficeofUT @AUThackeray https://t.co/tKCqS5CZgN

वहीं एक्ट्रेस कुब्रा सैत (Kubbra Sait) ने भी रंगोली के ट्वीट का विरोध किया। कुब्रा ने ट्वीट करते लिखा है कि उन्होंने रंगोली को ट्विटर से ब्लॉक कर दिया है और ट्विटर पर शिकायत भी कर दी है। इसके अलावा मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सीएम ऑफिस और सीएम उद्धव ठाकरे को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से नफरत फैलाया जाना गैर-ज़िम्मेदाराना है। इस पूरे मामले की तरफ ध्यान दिया जाए और एक्शन लिया जाए।

I’ve blocked Rangoli and reported her to twitter.

But @MumbaiPolice @CMOMaharashtra @OfficeofUT This kind of hate mongering is irresponsible. Please look into it, and take necessary actions. https://t.co/WywccuZvKR