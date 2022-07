Video: क्या मां बनने वाली हैं रानी मुखर्जी? लोगों को देख दुप्पटे से बेबी बंप छुपान लगीं एक्ट्रेस!

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की एक्टिंग और आवाज का हर कोई कायल है। हालांकि लंबे वक्त से अदाकारा बड़े पर्दे से दूर हैं। अब रानी मुखर्जी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद कायस लगाए जा रहे हैं कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं। एक्ट्रेस को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर स्पॉट किया गया। वायरल वीडियो में एक्ट्रेस अपना बेबी बंप दुप्पटे से छुपाती नजर आ रही हैं।

रानी गणपति की भक्त हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर देखा गया। जहां उन्हें पैपराजी ने घेर लिया। इस दौरान रानी मुखर्जी हरे रंग के सूट और गुलाबी दुपट्टे में काफी खूबसूरत लग रही थीं। एक्ट्रेस ने चेहरे पर मास्क लग रखा था, लेकिन पैपराजी के कहने पर एक्ट्रेस ने मास्क हटा कर पोज़ भी दिए। इसके साथ ही उन्होने फैंस के साथ भी फोटोज क्लिक कराईं, लेकिन इस दौरान वो अपन बेबी बंप छुपाती नजर आईं। वो बार बार या तो कभी अपने बैग या फिर दुप्पटे से पेट को ढकते नजर आईं, जिसके बाद अदाकारा के प्रेग्नेंनसी के चर्चे तेज हो गए हैं।

rani mukerji to become a mother for the second time