Ranveer Singh Birthday: Deepika को इंप्रेस करने के लिए रणवीर ने बोला था बड़ा झूठ, शादी के बाद खुली सच्चाई

नई दिल्ली | बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और अपने अतरंगी लुक से सबका दिल जीतने वाले रणवीर सिंह का आज यानी 6 जुलाई को बर्थडे (Ranveer Singh Birthday) होता है। इस बार रणवीर अपना जन्मदिन कोरोना वायरस के चलते अनलॉक में शायद घर पर ही मनाएंगे। पत्नी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने जरूर उनके लिए घर पर ही तैयारियां की होंगी। रणवीर और दीपिका बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट कपल में से एक (Ranveer Deepika favourite couple) हैं। दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा प्यार भी जताते रहते हैं खासकर रणवीर कभी भी दीपिका को पैंपर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रणवीर दीपिका को इंप्रेस करने में लगे थे (How Ranveer impressed Deepika) और इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उन्होंने दीपिका को अपने प्यार पर यकीन दिलाने के लिए खूब पापड़ बेले।

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी भले ही इटली के लेक कोमो में हुई थी (Ranveer Deepika Wedding in Lake como) जहां सिर्फ परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। लेकिन दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस की उत्सुकता उन्हें देखने के लिए सबसे ज्यादा थी। दोनों ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट किया था। कुछ दिन पहले रणवीर ने फुटबॉलर सुनील छेत्री(Sunil Chhetri) से इंस्टा लाइव चैट के दौरान इस बात को लेकर खुलासा किया था कि दीपिका को इंप्रेस करना कितना मुश्किल था।

रणवीर ने एक किस्सा साझा करते हुए बताया था कि वो हमेशा दीपिका से मिलने से पहले फूल खरीदने पहुंचते (Ranveer bought Lily flower to impress Deepika) थे। उन्हें पता था कि दीपिका को मनाना बेहद मुश्किल है। इसलिए वो उनके सबसे फेवरेट लिली फ्लॉवर जरूर लेकर जाते थे। रणवीर ने दीपिका से पहली बार मिलने के छह महीने बाद ही डिसाइड कर लिया था कि वो उन्ही से शादी (Ranveer decided to marry Deepika after 6 months) करेंगे।

रणवीर ने लाइव चैट (Ranveer Singh live chat) के दौरान बताया था कि दीपिका से कोई भी मुलाकात हो वो लिली लेना नहीं भूलते थे। इस बात पर उनके पापा ने पूछा था कि तुम्हें पता भी है कि फूलों पर कितने पैसे खर्च कर रहे हो? रणवीर ने जवाब में कहा कि पापा आप टेंशन मत लो, लक्ष्मी के अवतार में छप्पर फाड़ के आएंगे। यहां तक कि रणवीर ने दीपिका को मनाने के लिए झूठ भी बोल दिया था कि वो पूरा खाना बना (Ranveer lied to make good food) लेते हैं और उन्हें बनाकर खिलाएंगे। हालांकि शादी के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि रणवीर अंडा-ब्रेड (Ranveer can make only egg-bread) ही बना पाते हैं। जिसपर लाइव चैट में दीपिका की आवाज भी सुनाई दी थी कि वही बनाकर दिखा दो। बता दें कि रणवीर और दीपिका की प्रेम कहानी की शुरुआत फिल्म रामलीला (Ranveer Deepika lovestory) से शुरू हुई थी। दोनों ने रामलीला के अलावा पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में भी साथ काम किया है।