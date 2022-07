Koffee With Karan season 7: 'सुहागरात' के लिए रणवीर सिंह ने बनाई थी प्ले लिस्ट, बताया रूम में नहीं यहां हुए थे इंटीमेट

कंट्रोवर्सियल टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। फिल्ममेकर करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में अब तक कई किस्से और कहानियां जन्म ले चुके हैं। कई सेलेब्स के राजों से पर्दा उठ चुका है तो कई ने चौकाने वाले खुलासे भी किए हैं। शो के सातवें सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था, जो आज से शुरू हो चुका है।

शो के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट कॉफी पीने आए। दोनों ने अपने जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर बात की। साथ ही कई राजों से पर्दा उठाया। दोनों ने अपनी शादी को लेकर भी बात की। यहां तक दोनों ने ये भी बताया कि उनकी सुहागरात का एक्सपीरिएंस कैसा था और उन्होंने क्या क्या किया। रणवीर अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यहां भी उन्होंने बेझिझक बातें बताईं।

ranveer singh on his suhagraat with deepika padukone at karan johar show koffee with karan