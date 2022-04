रणवीर सिंह की ये अभिनेत्री ने घर से फरार होकर बनाया हैं फिल्मों मे करियर,नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

रणवीर सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलाशा किया हैं कि वह उनकी 'जयेशभाई जोरदार' की हीरोइन रियल लाइफ में भी काफी फिल्मी हैं। चलिए जानते हैं एक्टर ने क्या कहा हैं…

रणवीर सिंह की नई फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' का ट्रेलर कल मुंबई में लॉन्च हुआ हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह और अभिनेत्री शालिनी पांडे समेत फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी मौजूद रहें। रणवीर सिंह ने अपनी हीरोइन शालिनी को लेकर मीडिया के सामने एक बड़ा खुलासा किया हैं।

ranveer singh reveals some facts about co actor shalini pandey