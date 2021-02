Rihanna और ग्रेटा पर बना गाना हुआ वायरल, मजाक बनाते हुए रणवीर शौरी ने निकाला सॉन्ग.. देखें वीडियो

नई दिल्ली | पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) इन दिनों खूब सुर्खियां बंटोर रही हैं। किसान आंदोलन (Kisan Andolan) पर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट ने इंटरनेशलन लेवल पर खलबली मचा दी है। बॉलीवुड से एक के बाद एक सेलेब्स ने विदेश स्टार्स को लताड़ लगाते हुए देश की एकता बनाए रखने की बात की है। वहीं इसी बीच एक्टर रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) का एक गाना तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो ग्रेटा थनबर्ग का मजाक बना रहे हैं। रणवीर इस वीडियो (Video viral) में गिटार बजाते हुए नजर आ रहे हैं और रिहाना-ग्रेटा पर तंज कस रहे हैं।

इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने हाल ही में किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था। जिसके लेकर भारी बवाल देखने को मिला। बॉलीवुड में कुछ लोग विदेशी सेलेब्स का धन्यवाद करते नजर आए तो कुछ इन्हें लताड़ते भी दिखे जिसमें रणवीर शौरी का नाम भी शामिल है। रणवीर ने जो वीडियो बनाया है उसका क्लिप तेजी से लोग शेयर कर रहे हैं। वीडियो में वो गिटार लिए हुए एक गाना गा रहे है जो रिहाना और ग्रेटा पर है। रणवीर ने वीडियो के जरिए कहा कि एक बड़ी साजिश को लेकर इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है।

Wow! This song of mine has gone #viral. I think more for its lucidity than its melody. 😆 #IndiaRejectsPropaganda https://t.co/pmAaUqiDMI