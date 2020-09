Ankita Lokhande और सुशांत के रिश्तें को लेकर रश्मि देसाई ने किया बड़ा खुलासा, शिबानी को दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली। दिवंगत स्टार सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था, अंकिता ने अपने पोस्ट में सुशांत की जो दशा हुई उसके लिए रिया चक्रवर्ती पर आरोप मढ़ा था। इस पोस्ट पर आरोपी रिया की दोस्त शिबानी दांडेकर ने अंकिता पर हमला बोलते हुए उन्हें 2 सेकंड के फेम का भूखा बताया। सोशल मीडिया पर अपने ऊपर हुए इस तरह के हमले के खिलाफ अंकिता ने पलटवार करते हुए एक लम्बा-चौड़ा नोट लिखा है। लेकिन इस नोट को देख कर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति उन्हें किसी तरह की सफई ना देने की सलाह दी है।

@anky1912 I know who you are and the entire country knows who #ankitalokhande is 💓 pic.twitter.com/94bn0wWRMC — Rashami Desai (@TheRashamiDesai) September 10, 2020

सुशांत की बहन श्वेता ने अंकिता के लिखे गए पोस्ट को साझा करते हुए लिखा कि- ‘सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है माई डियर। हम लोग यहां एक मकसद से हैं और वो है सच जानना। और हर हाल में हम उस पर कायम रहेंगे।‘ दूसरा ओर इस नोट पर सुशांत के बहनोई व श्वेता के पति विशाल कीर्ति ने भी सोशल मीडिया पर अपने चुप्पी तोड़ते हुए लिखा- ‘प्रिय अंकिता, ख़रीदे गये पीआर के तानों को संजीदगी से मत लिया करो। आपका सपोर्ट परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। जो लोग सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, उन पर हमला करने का यह एक संगठित प्रयास है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, हम सिर्फ़ सच जानना चाहते हैं। आपकी हिम्मत को और ताक़त मिले।‘

Don’t even bother to clarify my dear. We are here for a cause and that is to know the whole truth, and we will keep pursuing that regardless! #WarriorsRoar4SSR https://t.co/7LD2MUeDIh — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) September 10, 2020

दूसरी ओर टीवी एक्ट्रेस और बिगबॉस कंटस्टेंट रश्मि देसाई भी अंकिता के सपोर्ट में आ गई हैं। रश्मि ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अंकिता को संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा- ‘प्यारी अंकिता, तुम एक बड़ी स्टार हो और लोगों ने तुम्हें हर अवतार में प्यार दिया है। अंकिता लोखंडे होने के नाते तुम्हें ऐसे लोगों को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते।‘ एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने आगे भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ‘अंकिता ने सुशांत को तब प्यार किया था, जब वो स्टार भी नहीं थे। इसलिए उनकी रिलेशनशिप पर कमेंट मत कीजिए। यह केस अब दूसरे रास्ते पर जा रहा है, इस लिए गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। जब आपको हकीकत नहीं पता तो किसी का नाम बदनाम मत कीजिए।‘

Dear @anky1912. Please don’t take the jibes made by paid PR seriously. Your support means a lot to the family. This is an organized effort to attack people who want #Justice4SSR.As you have correctly pointed out,all we want is to know the truth. More power to you for your bravery https://t.co/OXhGwyyQVW — vishal kirti (@vikirti) September 10, 2020

रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वे सुशांत के कहने पर ड्रग्स मंगाती थीं। आपको बतादें रिया फ़िलहाल मुंबई की भायखला जेल में सलाखों के पीछे हैं ।