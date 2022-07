Rashmika Mandanna ने Tiger Shroff संग रोमांस करने की खबरों का बताया सच, कहा- 'अफवाहें सही थीं'

'पुष्पा: द राइज' की सफलता के बाद साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना सुर्खियों में बनी रहती हैं। साथ ही वो नेशनल क्रश रह चुकीं हैं। अब अदाकारा जल्द ही बॉलीवुड में भी कदम रखने वाली हैं। बीच में खहर आई थी कि अदाकारा टाइगर श्रॉफ के साथ भी स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगी। लगातार चल रही कयासबाजी के बाद आखिरकार खुद अदाकारा रश्मिका मंदाना ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है।

हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो टाइगर क साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में टाइगर श्रॉफ और रश्मिका मंदाना बूमरंग बनाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के बाद ये तो साफ हो गया है कि दोनों जल्द साथ दिखने वाले हैं, लेकिन फिल्म में नहीं बल्कि दोनों ऐड शूट में साथ दिखेंगे।

