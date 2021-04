रश्मिका मंदाना के हाथ लगी बॉलीवुड की तीसरी फिल्म, गुडबाय में अमिताभ बच्चन के साथ कर रही हैं काम

नई दिल्ली | रश्मिका मंदाना तेलुगू इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। हाल ही में रश्मिका ने हिंदी सिनेमा में भी एंट्री की है। पिछले दिनों वो रैपर बादशाह, युवान शंकर और उचाना अमित के म्यूजिक वीडियो 'टॉप टकर' में दिखाई दी थीं। इस गाने को रश्मिका के फैंस ने खूब पसंद किया था। उसके बाद रश्मिका ने अपनी दूसरी हिंदी फिल्म गुडबाय भी साइन कर ली जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। अब खबर है कि रश्मिका ने बॉलीवुड में तीसरी फिल्म भी साइन कर डाली है।

रश्मिका को मिली तीसरी बॉलीवुड फिल्म

बॉलीवुड में रश्मिका मंदाना फिल्म मिशन मजनू से डेब्यू करने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। अब रश्मिका के हाथ तीसरा प्रोजेक्ट भी लग गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उनके लाइव सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे बॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। जिसपर रश्मिका ने कहा कि मैं बॉलीवुड की दो फिल्में कर रही हूं और बहुत जल्द तीसरी भी साइन करने वाली हूं। हालांकि इतना बोलते ही रश्मिका चुप हो गईं। इसके अलावा भी रश्मिका ने फैंस से अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान कई सारी बातें की।

I love it when it’s all about performing... and this is one such project. Thrilled to be a part of this amazing journey... #Goodbye! ❤️💃🏻@SrBachchan @ektarkapoor #ShobhaKapoor @RuchikaaKapoor @Shibasishsarkar #VikasBahl @balajimotionpic @RelianceEnt pic.twitter.com/I8jhHxmPZG