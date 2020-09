लोकल अथॉरिटी के बिना नहीं हो सकती ड्रग्स की सप्लाई.....रवीना टंडन

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में कई अभिनेत्रियों सहित अन्य स्टार भी एनसीबी की रडार पर आ गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस मामले में अभिनेत्री रवीना टंडन ने ड्रग्स मामले में लोकल अथॉरिटी के शामिल होने की बात कही है।

रवीना टंडन ने ट्वीट किया, "ड्रग्स को लेकर कोई भी सप्लाई लोकल अथॉरिटीज के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती है। कई सारी बड़ी मछलियां इस मामले में ऐसी हैं जो बिना किसी सवाल के साफ़ निकल जा रही है। अगर कोई पत्रकार इन सप्लायर तक पहुंचे स्टिंग करने के लिए तो उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा ।सेलिब्रिटीज सिर्फ सॉफ्ट टारगेट है।"

इससे पहले भी अभिनेत्री ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, ***** प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर ली है, इसलिए उन्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही है, प्रशासन की ढिलाई का ही नतीजा है जो युवा इस तरह के दलदल में फंस रहे हैं, इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है, सिर्फ यही तक नहीं रुकना है इसे पूरे देश से मिटाने की जरूरत है।"

The”Big Guys”In my tweet. No drug supplying can happen without the ashirwad of local authorities.Those are the Big fish that swim away unquestioned.If a Journo can reach the suppliers on stings. Can’t the authorities sniff them out?Celebrities are soft targets. https://t.co/6clpnt00Ka