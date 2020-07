इंटरव्यू देने से ठीक पहले Raveena Tandon लगाने लगी घर की बालकनी में पोछा, वायरल हुआ Video

View this post on Instagram

Just before giving some interviews this is what I was doing and loving it! अपने घर की सफ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है ! सब करते हैं / लेकिन फनी बात ये है फ़ुल मेकअप करके !😂😂आज कल रियालिटी यह है कि शूट के पहले हम सब अपना घर का काम ख़त्म करके ,फूल मेकअप करके ,फिर अपनी शूट में बैठते हैं/😂 The new normal reality,glamour for the camera. Here I’m cleaning up just before my shoot and then to look glam on camera.😂😂.