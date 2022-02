रवीना टंडन ने अपने पिता को दिया अंतिम विदाई

बॉलीवुड एक्टर्स रवीना टंडन के पिता रवि टंडन का शुक्रवार 11 फ़रवरी को निधन हो गया हैं। इस बात की जानकारी ख़ुद रवीना टंडन ने अपने फ़ैन्स को सोशल मीडिया के ज़रिए दी हैं। रवीना ने ख़ुद ही अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है और पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी हैं। पिता के निधन पर बुरी तरह टूट गई हैं अभिनेत्री।

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने इमोशनल पोस्ट अपने पिता के साथ कई पुरानी तस्वीरों के साथ इस ख़बर को साझा करने के लिए इंस्टाग्राम पर शेयर किया हैं। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर रवीना ने लिखा है कि- तुम हमेशा मेरे साथ चलोगे मैं हमेशा तुम रहूंगी, मैं कभी जाने नहीं देती। लव यू पापा।

Raveena tandon performs last rites of his father