रवीना टंडन की बेटी सारे स्टारकिड्स को देती हैं टक्कर, पहचानना हुआ मुश्किल

बॉलीवुड के स्टार किड्स अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा ख़ूबसूरत दिखते हैं। सुहाना ख़ान से लेकर शनाया अक्सर सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं। इनके हुस्न के चर्चे अक्सर हुआ करते हैं। बात रवीना टंडन की बेटी की करें तो वह बॉलीवुड किड्स को ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन देती हैं।इनके हुस्न के फैंस दीवाने हैं।

बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के बच्चे को स्टार किड्स के नाम से कहा जाता हैं। उनके पैदा होने के बाद से ही उन्हें मीडिया का अटेंशन मिलने लगता हैं। यही कारण है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और देखते ही देखते वह भी एक दिन सेलिब्रिटी बन जाते हैं। इसी तरह रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी भी इन दिनों काफ़ी सुर्ख़ीयों में हैं।

Raveena Tandon's daughter rasha gives competition to all the star kids