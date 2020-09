बॉलीवुड में फैले ड्रग रैकेट के खिलाफ Raveena Tandon ने उठाई आवाज तो फैंस ने कहा- आपको सलाम है

नई दिल्ली | बॉलीवुड में छाए ड्रग्स विवाद (Bollywood Drug issue) को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद ड्रग चैट (Drug chat) सामने आने से इसकी परते दर परते खुलती जा रही हैं। सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के गिरफ्तार होने के बाद से एनसीबी (NCB) ने अब तक कई बड़े ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है। कई बड़े सेलेब्स के नाम सामने के बाद एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने इसका स्वागत किया है। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। फैंस (Raveena Tandon fans) का कहना है कि वो ऐसी पहली एक्ट्रेस हैं जो इस तरह से खुलकर दोषियों के लिए सजा मांग रही हैं।

रवीना टंडन के स्टैंड को लेकर कई यूजर्स सच बोलने के लिए उनका आभार जता रहे हैं। बता दें कि रवीना ने ट्वीट (Raveena Tandon viral tweet) करते हुए कहा था कि सफाई करने का ये बिल्कुल सही बात है। मैं इस कदम का स्वागत करती हूं। ये यूवाओं और आगे आने वाली पीढ़ी की मदद करेगा। यहीं से शुरुआते करें, धीरे-धीरे ये हर सेक्टर की तरफ बढ़ेगा। इसे जड़ से उखाड़ दें। गुनहगारों, ड्रग का इस्तेमाल करने वालों, डीलर्स/सप्लायर्स सभी को सजा दें। वो बड़े लोग जो निशाने पर हैं आंख बंद करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं।

Twas high time for clean up to happen.Very welcome!Will help our young/future generations.Start from here,surely,proceed to all sectors.Uproot it from its core.Punish th Guilty,users,the dealers/suppliers.The profiting Big Guys on the take,who give it a blind eye and ruin people. &mdash Raveena Tandon on (@TandonRaveena) September 22, 2020

रवीना के ट्वीट के बाद फैंस के कमेंट्स की झड़ी लग गई। एक यूजर ने लिखा- यही कारण है कि हम इंडियंस आपको प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। आप बॉलीवुड का कीमती नगीना हो। आप हम लोगों के लिए आदर्श और इंस्पिरेशन हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे।

That's why we all Indian's respect and love's you a lot... You are a precious gem of Bollywood.. You are an ideal and inspiration for we people. God bless you — Abhishek Anand (@Abhishe59175164) September 22, 2020

एक यूजर ने लिखा- अच्छा लगा ये देखकर कि आपके जैसी एक्ट्रेसे इस कदम को सपोर्ट कर रही हैं।

Great to see actress like you coming out speaking supporting the move really worth appreciation — Pradeep Maheshwari (@ngp_pradeep) September 22, 2020

एक यूजर ने लिखा- एक समझदार एक्टर की तरफ से स्वागत मैसेज, रवीना मैम आपके लिए सम्मान।

A very welcome message from a very sensible actor.. Respect for you raveena mam. — Tridib Sarma (@SarmaTridib) September 22, 2020

तो एक यूजर ने कहा कि आपको सलाम है रवीना टंडन मैम

Hats off to you @TandonRaveena ma'am 🙏🙏 — Richa (@Richa63700964) September 22, 2020

एक यूजर ने लिखा- अच्छा हुआ कोई बोला तो सही वेलकम है आपका सच बोलने के लिए।

अच्छा हुआ कोई बोलै तो सही वेलकम है आपका सच बोलने के लिए 👏👏👏 — dr.shiva sharma (@DrShiva56628696) September 22, 2020

बता दें कि अब तक ड्रग मामले में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone), दीया मिर्जा (Dia Mirza), रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और सिमोन खंबाटा जैसे सेलेब्स का नाम सामने आ चुका है।