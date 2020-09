अनुराग कश्यप के गांजा बयान पर सामने आया रवि किशन का रिएक्शन, बोले- 'ऐसी भाषा और शब्दों की उम्मीद नहीं थी'

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल मिलने की वजह से एनसीबी का शिकंजा बॉलीवुड पर कसता जा रहा है। धीरे-धीरे कई सेलेब्स का नाम भी ड्रग मामले में आता जा रहा है। ऐसे में क्या नेता क्या अभिनेता सभी के बीच एक जुबानी जंग छिड़ चुकी है। सेलेब्स एक-दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक अनुराग कश्यप ने भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद रवि किशन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि रवि किशन जय शिव शंभू बोलते हैं और उन लोगों में से हैं। जो खूब गांजा पीते हैं। जिसके बाद अब रवि किशन ने अनुराग पर पटलवार किया है।

I didn't expect such words from Anurag Kashyap. It's no secret I am a devotee of Shiva so I chant his name. I'm saddened he would not support me on this issue of the war on drugs & say that I smoked up & am now clean just because I'm a minister, which I'm not: Ravi Kishan, BJP MP pic.twitter.com/6v9vxj9Fdc