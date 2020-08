महाराष्ट्र सीएम के बेटे Aditya Thackeray संग वायरल हुई Rhea Chakraborty की तस्वीर, जानें फोटो का सच

नई दिल्ली। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने मुंबई बांद्रा ( Mumbai, Bandra House ) में स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदखुशी कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत के देहांत ( Sushant Singh Rajput Death ) को डेढ़ महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सुशांत की मौत की जांच में जुटी मुंबई पुलिस ( Till now, Mumbai Police has not been able to find evidence ) के हाथ कोई सबूत नहीं लग पाया है। यही वजह है कि लगातार मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार का सुशांत केस में सीबीआई जांच ( Maharashtra Goverment refused CBI inquirty ) को मंजूरी ना देने की वजह से भी सरकार के ऊपर भी कई उंगलियां उठने लगी है।

सुशांत की मौत के बाद से उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Sushant Girlfriend Rhea Chakraborty ) के ऊपर भी कई आरोप लगते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस खुली आंखों से भी अनदेखा करती हुई नज़र आ रही है। अब इस बीत सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ( Maharasthra CM Uddhav Thackeray ) के बेटे आदित्य ठाकरे ( Aditya Thakare Spot With bollywood Actress ) संग एक पॉपुलर एक्ट्रेस दिखाई दे रही हैं। जिसकी शक्ल रिया चक्रवर्ती से मेल खा रही है। जिसके बाद से रिया के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। चलिए आपको बताते हैं। इस तस्वीर का सच।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ( Viral Photo ) हो रही इस तस्वीर में आप ध्यान से देखें तो आदित्य ठाकरे संग एक लड़की जरूर बैठी है, लेकिन यह रिया चक्रवर्ती नहीं बल्कि दिशा पाटनी ( Disha Patani ) है। जी हां, फोटो में आदित्य संग गाड़ी में बैठी यह दिशा है रिया नहीं। यह तस्वीर 2019 की है। जब आदित्य और दिशा ( Aditya Thackeray with Disha Patani) लंच पर गए थे। तभी उन्हें स्पॉट किया गया है। वैसे दिशा का ठाकरे परिवार संग क्या रिश्ता है। यह किसी को भी पता नहीं है। वहीं तस्वीर पर लिखे कैप्शन पर ध्यान दे तो लिखा हुआ है कि "आदित्य ठाकरे के साथ रिया चक्रवर्ती सुशांत मर्डर! दाल में काला है इसलिए केस CBI को नहीं!!" सबको भ्रम में डाल देना वाला यह पोस्ट सोशल मीडिया ( Aditya Thakare and disha photo viral) पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद से दिशा को रिया बताने वाले लोग इस फोटो को सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Aditya and Disha has been linked to Sushant's death ) से जुड़ा जा रहा है।