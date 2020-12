रेमो डिसूजा से अस्पताल में मिलने पहुंचे पुनीत पाठक, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हो रही वायरल

नई दिल्ली | इंडिया के फेमस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा (Remo D’souza) को हाल ही में हार्ट अटैक (Heart Attack) आया था जिसने फिल्म जगत में खलबली मचा दी थी। इसके बाद उन्हें तुरंत कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रेमो को आईसीयू में रखा गया था। बाद में उनकी तबीयत स्थिर होने के बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। रेमो की एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई है। रेमो से मिलने उनके दोस्त आमिर अली, धर्मेश, अहमद खान समेत कई सेलेब्स पहुंचे थे। लेकिन उनके एक और खास दोस्त पुनीत पाठक अपनी शादी के चलते नहीं जा पाए थे। रिसेन्टली शादी के तुरंत बाद पुनीत रेमो से मिलने अस्पताल पहुंचे।

Circumstances changes, unexpected news of #remodsouza came but good friend and colleague #punitjpathak could not alter his wedding at the last minute. But the married couple came to visit #remodsouza and his wife #lizelledsouza today. @viralbhayani77 pic.twitter.com/iNiwq5Bs1o