ADHD Disorder को अपनी कमी नहीं, ‘सुपर पावर’ मानती हैं एक्ट्रेस कुब्रा सैत, जानिए क्या होता है ये?

Kubbra Sait on ADHD: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सैत की वेबसीरीज 'संकल्प' रिलीज हुई है, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर (परवीन शेख) के किरदार में नजर आ रही हैं। इस सीरीज में उन्होंने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के साथ स्क्रीन शेयर की है। प्राइम वीडियो पर आई 'संकल्प' को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। खासतौर पर कुब्रा के जबरदस्त अभिनय को लोग पसंद कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक पर अपनी बेबाक राय रखने वाली कुब्रा सैत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये अपने अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) के सफर के बारे में खुलकर बात की और इसे अपनी कमी के बजाय अपना 'सुपर पावर' बताया।