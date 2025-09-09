‘अबॉर्शन का दर्द मेरे लिए असहनीय था लेकिन…’, इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात

अपनी किताब में प्रेग्नेंसी के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा कि आखिर क्यों उन्होंने कराया गर्भपात। उन्होंने लिखा, 'मैं इसके लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थी। मेरे लिए ये वैसा बिलकुल भी नहीं था, जैसा मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था। उस दौरान मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। न ही मैं एक औरत के तौर पर और ना ही एक इंसान के तौर पर मैं इसके लिए तैयार थी।' उन्होंने ये भी लिखा कि 'आज भी मैं तैयार नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि औरतों पर ही इस बात का दबाव क्यों बनाया जाता है कि 23 की उम्र में शादी कर लो और 30 साल तक बच्चे पैदा कर लो। ऐसी कौन सी किताब है जिसमें ये नियम लिखा है। मुझे पता था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है।'