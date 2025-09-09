Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘अबॉर्शन का दर्द मेरे लिए असहनीय था लेकिन…’, इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात

Bollywood Actress Kubbra Sait: बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने अपनी किताब में वन नाइट स्टैंड के बाद हुई प्रेग्नेंसी पर खुल कर की बात. चलिए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने अपनी किताब में और क्या-क्या खुलासे किये हैं।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 09, 2025

Kubbra Sait Photos
इंस्ट्राग्राम से ली गई कुब्रा सैत की फोटोज। (फोटो सोर्स: kubbrasait/instagram)

Bollywood Actress Kubbra Sait: हिंदी फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाने बनाने वाली जानी-मानी एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने अपनी किताब 'Open Book: Not Quite a Memoir' में अपनी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की थी। कुब्रा ने बताया कि कैसे वो वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थीं और अकेले जाकर अबॉर्शन करवाया था। आइये जानते हैं अपनी बुक में एक्ट्रेस इस बारे में क्या-क्या लिखा था।

ये भी पढ़ें

करिश्मा के बच्चों ने पिता Sunjay Kapur की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में मांगा हिस्सा, प्रिया सचदेव पर लगाए आरोप
बॉलीवुड
Sunjay Kapur Property Dispute

कुब्रा सैत फिल्मोग्राफी

सबसे पहले आपको बता दें कि 2011 में सलमान खान के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म रेडी से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली कुब्रा सैत जोड़ी ब्रेकर्स (2012), आई लव एनवाई (2015), और सुल्तान (2016) में छोटी-छोटी भूमिकाओं में नजर आईं थीं। लेकिन 2018 में वो Netflix की पॉपुलर सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' के पहले सीजन में एक ट्रांसजेंडर के किरदार में नजर आईं और उनको एक नई पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 'फ़र्ज़ी', 'डॉली किट्टी' और 'वो चमकते सितारे', 'द ट्रायल' ‘जवानी जानेमन’, ‘देवा’ और 'इललीगल' जैसे फिल्मों और वेबसीरीज में प्रमुख भूमिकाओं में नजर आईं।

वन नाईट स्टैंड, प्रेग्नेंसी और अबॉर्शन के बारे में लिखा अपनी किताब में

कुब्रा सैत ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था, 'Open Book: Not Quite a Memoir', उनकी ये किताब 2002 में लॉन्च हुई थी। इस बुक में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने एक वन-नाइट स्टैंड के बाद अकेले जाकर अबॉर्शन कराया था। अपनी किताब में उन्होंने लिखा था कि 2013 में जब वो 30 साल की थीं, तब वो अपने एक दोस्त के साथ अंडमान गई थीं। वहां उन्होंने शराब पी और वो उसके साथ इंटिमेट हुईं। कुछ समय बाद उनका प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद उन्होंने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया।

क्या थी अबॉर्शन की वजह?

कुब्रा सैत की फोटोज। (फोटो सोर्स: kubbrasait/instagram)

अपनी किताब में प्रेग्नेंसी के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा कि आखिर क्यों उन्होंने कराया गर्भपात। उन्होंने लिखा, 'मैं इसके लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थी। मेरे लिए ये वैसा बिलकुल भी नहीं था, जैसा मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था। उस दौरान मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। न ही मैं एक औरत के तौर पर और ना ही एक इंसान के तौर पर मैं इसके लिए तैयार थी।' उन्होंने ये भी लिखा कि 'आज भी मैं तैयार नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि औरतों पर ही इस बात का दबाव क्यों बनाया जाता है कि 23 की उम्र में शादी कर लो और 30 साल तक बच्चे पैदा कर लो। ऐसी कौन सी किताब है जिसमें ये नियम लिखा है। मुझे पता था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है।'

कभी-कभी खुद की मदद करना मुश्किल होता है

इसके आगे उन्होंने कहा, 'उस वक्त मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी इंसान हूं और भयानक हूं, क्योंकि मैंने अबॉर्शन कराने जैसा बुरा निर्णय लिया। लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपने जो किया, आपको पता है कि आपने अपने लिया किया। आप अपने विचारों पर खड़ी रहीं, आपने एक रूढ़िवादी सोच को, आपने समाज के उस बंधन को तोड़ा जो सदियों से चला आ रहा है। मेरी प्रेग्नेंसी के बारे में किसी और को पता नहीं था। फिर अबॉर्शन के लिए मैं खुद गई और मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था।' इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे बुरा लग रहा था लेकिन मेरा बुरा महसूस करना इस बात से था कि लोग क्या कहेंगे और सोचेंगे। मगर कभी-कभी खुद की मदद करना मुश्किल होता है, लेकिन यह ठीक है। आपको करना ही पड़ता है।'

हाल ही में कुब्रा सैत अजय देवगन के साथ सन ऑफ सरदार में नजर आयीं थीं। और जल्द ही वो काजोल के साथ 'The Trial' सीरीज के दूसरे सीजन में नजर आने वाली हैं।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss 19: फूट-फूटकर रोई तान्या मित्तल, तो बशीर अली को हुआ इस सीजन में आने का पछतावा
TV न्यूज
Bigg Boss 19 Tanya Mittal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

09 Sept 2025 04:56 pm

Published on:

09 Sept 2025 04:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘अबॉर्शन का दर्द मेरे लिए असहनीय था लेकिन…’, इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.