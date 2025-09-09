‘अबॉर्शन का दर्द मेरे लिए असहनीय था लेकिन…’, इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात

Bollywood Actress Kubbra Sait: हिंदी फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाने बनाने वाली जानी-मानी एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने अपनी किताब 'Open Book: Not Quite a Memoir' में अपनी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की थी। कुब्रा ने बताया कि कैसे वो वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थीं और अकेले जाकर अबॉर्शन करवाया था। आइये जानते हैं अपनी बुक में एक्ट्रेस इस बारे में क्या-क्या लिखा था।
सबसे पहले आपको बता दें कि 2011 में सलमान खान के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म रेडी से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली कुब्रा सैत जोड़ी ब्रेकर्स (2012), आई लव एनवाई (2015), और सुल्तान (2016) में छोटी-छोटी भूमिकाओं में नजर आईं थीं। लेकिन 2018 में वो Netflix की पॉपुलर सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' के पहले सीजन में एक ट्रांसजेंडर के किरदार में नजर आईं और उनको एक नई पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 'फ़र्ज़ी', 'डॉली किट्टी' और 'वो चमकते सितारे', 'द ट्रायल' ‘जवानी जानेमन’, ‘देवा’ और 'इललीगल' जैसे फिल्मों और वेबसीरीज में प्रमुख भूमिकाओं में नजर आईं।
कुब्रा सैत ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था, 'Open Book: Not Quite a Memoir', उनकी ये किताब 2002 में लॉन्च हुई थी। इस बुक में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने एक वन-नाइट स्टैंड के बाद अकेले जाकर अबॉर्शन कराया था। अपनी किताब में उन्होंने लिखा था कि 2013 में जब वो 30 साल की थीं, तब वो अपने एक दोस्त के साथ अंडमान गई थीं। वहां उन्होंने शराब पी और वो उसके साथ इंटिमेट हुईं। कुछ समय बाद उनका प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद उन्होंने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया।
अपनी किताब में प्रेग्नेंसी के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा कि आखिर क्यों उन्होंने कराया गर्भपात। उन्होंने लिखा, 'मैं इसके लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थी। मेरे लिए ये वैसा बिलकुल भी नहीं था, जैसा मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था। उस दौरान मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। न ही मैं एक औरत के तौर पर और ना ही एक इंसान के तौर पर मैं इसके लिए तैयार थी।' उन्होंने ये भी लिखा कि 'आज भी मैं तैयार नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि औरतों पर ही इस बात का दबाव क्यों बनाया जाता है कि 23 की उम्र में शादी कर लो और 30 साल तक बच्चे पैदा कर लो। ऐसी कौन सी किताब है जिसमें ये नियम लिखा है। मुझे पता था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है।'
इसके आगे उन्होंने कहा, 'उस वक्त मुझे लगा कि मैं बहुत बुरी इंसान हूं और भयानक हूं, क्योंकि मैंने अबॉर्शन कराने जैसा बुरा निर्णय लिया। लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपने जो किया, आपको पता है कि आपने अपने लिया किया। आप अपने विचारों पर खड़ी रहीं, आपने एक रूढ़िवादी सोच को, आपने समाज के उस बंधन को तोड़ा जो सदियों से चला आ रहा है। मेरी प्रेग्नेंसी के बारे में किसी और को पता नहीं था। फिर अबॉर्शन के लिए मैं खुद गई और मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था।' इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे बुरा लग रहा था लेकिन मेरा बुरा महसूस करना इस बात से था कि लोग क्या कहेंगे और सोचेंगे। मगर कभी-कभी खुद की मदद करना मुश्किल होता है, लेकिन यह ठीक है। आपको करना ही पड़ता है।'
हाल ही में कुब्रा सैत अजय देवगन के साथ सन ऑफ सरदार में नजर आयीं थीं। और जल्द ही वो काजोल के साथ 'The Trial' सीरीज के दूसरे सीजन में नजर आने वाली हैं।