शर्टलेस सीन देख लड़कियों से ज्यादा लड़के भेजते हैं मैसेज, एक्टर अविनाश तिवारी ने किया खुलासा

Avinash Tiwary On Shirtless Scene (सोर्स- एक्स)
Avinash Tiwary On Shirtless Scene: हाल ही में अभिनेता अविनाश तिवारी अपनी आने वाली फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में पहलवान के किरदार में नजर आने वाले अविनाश ने अपने शर्टलेस सीन और सोशल मीडिया पर मिलने वाले फैन रिएक्शन को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया है। दिलचस्प बात ये है कि अभिनेता को उम्मीद के उल्टा महिलाओं से कम और पुरुषों से ज्यादा प्रतिक्रिया मिली है। क्या कुछ कहा है अविनाश ने, चलिए जानते हैं।
एक इंटरव्यू के दौरान जब अविनाश तिवारी से पूछा गया कि क्या अब फिल्मों में उनके लिए शर्टलेस सीन लगभग जरूरी हो गए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका मानना है कि अब तक उन्होंने जितनी भी फिल्मों में बिना शर्ट के सीन दिए हैं, वे कहानी की जरूरत के हिसाब से थे, न कि ग्लैमर दिखाने के लिए।
उन्होंने बताया कि नई फिल्म में उनका किरदार एक भारतीय पहलवान का है, इसलिए अखाड़े से जुड़े सीन में उनका शर्टलेस लुक दिखाया गया है। ये पूरी तरह किरदार की वास्तविकता और खेल की भावना को दर्शाने के लिए था, न कि आकर्षण पैदा करने के उद्देश्य से।
इंटरव्यू के दौरान अविनाश ने एक दिलचस्प अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उनके शर्टलेस सीन देखने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें महिलाओं की बजाय पुरुषों से ज्यादा मैसेज मिले। उन्होंने हंसते हुए कहा कि जिम करने वाले कई लड़कों ने उन्हें बॉडी की तारीफ करते हुए मैसेज भेजे।
ये बात सुनकर खुद इंटरव्यू लेने वाले भी चौंक गए। अविनाश ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि शायद रोमांटिक फिल्मों के बाद ज्यादा महिला प्रशंसक प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अभिनेता ने अपनी फिल्म 'लैला मजनूं' का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय उन्हें महिला दर्शकों से ज्यादा प्रतिक्रिया मिली थी। खास बात यह रही कि उस फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल अलग था और उसमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कोई एंगल नहीं था।
उनका कहना है कि कभी-कभी रोमांटिक किरदार दर्शकों के दिलों तक ज्यादा तेजी से पहुंचते हैं, जबकि फिटनेस वाले किरदार अलग तरह की प्रतिक्रिया लेकर आते हैं।
अविनाश तिवारी ने यह भी खुलासा किया कि अब वो भविष्य में ऐसा सीन करना चाहते हैं, जिसमें उनका लुक पूरी तरह आकर्षण के नजरिए से दिखाया जाए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह चाहते हैं कि किसी फिल्म में ऐसा सीन हो, जहां उनके लुक को देखकर लड़कियां खास तौर पर प्रतिक्रिया दें।
इस फिल्म में अविनाश के साथ मेधा शंकर जोड़ी नजर आएगी। इसके अलावा फिल्म में सुधीर पांडे, लिलेट दुबे और गोविंद नामदेव जैसे अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
ये फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ऐसे में दर्शकों को अब अविनाश तिवारी के नए अंदाज को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार है।
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