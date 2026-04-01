शर्टलेस सीन देख लड़कियों से ज्यादा लड़के भेजते हैं मैसेज, एक्टर अविनाश तिवारी ने किया खुलासा

Avinash Tiwary On Shirtless Scene: हाल ही में अभिनेता अविनाश तिवारी अपनी आने वाली फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में पहलवान के किरदार में नजर आने वाले अविनाश ने अपने शर्टलेस सीन और सोशल मीडिया पर मिलने वाले फैन रिएक्शन को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया है। दिलचस्प बात ये है कि अभिनेता को उम्मीद के उल्टा महिलाओं से कम और पुरुषों से ज्यादा प्रतिक्रिया मिली है। क्या कुछ कहा है अविनाश ने, चलिए जानते हैं।