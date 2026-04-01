21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

शर्टलेस सीन देख लड़कियों से ज्यादा लड़के भेजते हैं मैसेज, एक्टर अविनाश तिवारी ने किया खुलासा

Avinash Tiwary On Shirtless Scene: अभिनेता अविनाश तिवारी ने हाल ही में खुद को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनकी शर्टलेस तस्वीरें देखने के बाद उन्हें लड़कों के ज्यादा मैसेज आते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 21, 2026

Avinash Tiwary On Shirtless Scene

Avinash Tiwary On Shirtless Scene (सोर्स- एक्स)

Avinash Tiwary On Shirtless Scene: हाल ही में अभिनेता अविनाश तिवारी अपनी आने वाली फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में पहलवान के किरदार में नजर आने वाले अविनाश ने अपने शर्टलेस सीन और सोशल मीडिया पर मिलने वाले फैन रिएक्शन को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया है। दिलचस्प बात ये है कि अभिनेता को उम्मीद के उल्टा महिलाओं से कम और पुरुषों से ज्यादा प्रतिक्रिया मिली है। क्या कुछ कहा है अविनाश ने, चलिए जानते हैं।

शर्टलेस सीन पर क्या बोले अविनाश तिवारी? (Avinash Tiwary On Shirtless Scene)

एक इंटरव्यू के दौरान जब अविनाश तिवारी से पूछा गया कि क्या अब फिल्मों में उनके लिए शर्टलेस सीन लगभग जरूरी हो गए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका मानना है कि अब तक उन्होंने जितनी भी फिल्मों में बिना शर्ट के सीन दिए हैं, वे कहानी की जरूरत के हिसाब से थे, न कि ग्लैमर दिखाने के लिए।

उन्होंने बताया कि नई फिल्म में उनका किरदार एक भारतीय पहलवान का है, इसलिए अखाड़े से जुड़े सीन में उनका शर्टलेस लुक दिखाया गया है। ये पूरी तरह किरदार की वास्तविकता और खेल की भावना को दर्शाने के लिए था, न कि आकर्षण पैदा करने के उद्देश्य से।

‘लड़कियों से ज्यादा लड़कों ने किए मैसेज’ (Avinash Tiwary On Shirtless Scene)

इंटरव्यू के दौरान अविनाश ने एक दिलचस्प अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उनके शर्टलेस सीन देखने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें महिलाओं की बजाय पुरुषों से ज्यादा मैसेज मिले। उन्होंने हंसते हुए कहा कि जिम करने वाले कई लड़कों ने उन्हें बॉडी की तारीफ करते हुए मैसेज भेजे।

ये बात सुनकर खुद इंटरव्यू लेने वाले भी चौंक गए। अविनाश ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि शायद रोमांटिक फिल्मों के बाद ज्यादा महिला प्रशंसक प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

‘लैला मजनूं’ के समय मिला अलग अनुभव

अभिनेता ने अपनी फिल्म 'लैला मजनूं' का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय उन्हें महिला दर्शकों से ज्यादा प्रतिक्रिया मिली थी। खास बात यह रही कि उस फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल अलग था और उसमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कोई एंगल नहीं था।

उनका कहना है कि कभी-कभी रोमांटिक किरदार दर्शकों के दिलों तक ज्यादा तेजी से पहुंचते हैं, जबकि फिटनेस वाले किरदार अलग तरह की प्रतिक्रिया लेकर आते हैं।

अब ऐसी भूमिका निभाने की इच्छा

अविनाश तिवारी ने यह भी खुलासा किया कि अब वो भविष्य में ऐसा सीन करना चाहते हैं, जिसमें उनका लुक पूरी तरह आकर्षण के नजरिए से दिखाया जाए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह चाहते हैं कि किसी फिल्म में ऐसा सीन हो, जहां उनके लुक को देखकर लड़कियां खास तौर पर प्रतिक्रिया दें।

24 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म

इस फिल्म में अविनाश के साथ मेधा शंकर जोड़ी नजर आएगी। इसके अलावा फिल्म में सुधीर पांडे, लिलेट दुबे और गोविंद नामदेव जैसे अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

ये फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ऐसे में दर्शकों को अब अविनाश तिवारी के नए अंदाज को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार है।

ये भी पढ़ें

‘रामायण’ पर विवादित टिप्पणी के बाद कानूनी पचड़े में फंसे प्रकाश राज, हिंदू भावनाएं आहत करने के आरोप में बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत
बॉलीवुड
Prakash Raj Ramayana Controversial Statement

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Apr 2026 07:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शर्टलेस सीन देख लड़कियों से ज्यादा लड़के भेजते हैं मैसेज, एक्टर अविनाश तिवारी ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रामायण’ पर विवादित टिप्पणी के बाद कानूनी पचड़े में फंसे प्रकाश राज, हिंदू भावनाएं आहत करने के आरोप में बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत

Prakash Raj Ramayana Controversial Statement
बॉलीवुड

‘पंचायत’ के प्रह्लाद चाचा बनेंगे कुंभकरण, 4000 करोड़ की ‘रामायण’ में फैसल मलिक की एंट्री?

Faisal Malik to Play Kumbhkaran in Ramayan
बॉलीवुड

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पैरों में गिरे भांजे कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा हुईं इमोशनल, सालों की दूरियां हुई खत्म

Sunita Ahuja-Krishna Abhishek
बॉलीवुड

Dhurandhar BTS Release: ‘धुरंधर 2’ के बाद बड़ा ट्विस्ट, अब सिनेमाघरों में फिर होगा ‘धुरंधर’ का धमाका, आदित्य धर ने किया प्लान

Dhurandhar Re-Release In Theatres
बॉलीवुड

‘बेटे ने नहीं बेटी ने बनाया धुरंधर’ राकेश बेदी ने जब कर दिया था आदित्य धर संग काम करने से मना

Dhurandhar actor Rakesh Bedi Reject Aditya Dhar Movie uri the surgical strike he daughter forced her
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.