एक महीने बाद Rhea Chakraborty को मिली जमानत, शेखर सुमन बोले- CBI को केस काफी लेट मिला था

नई दिल्ली: दिवगंत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुईं उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। बुधवार शाम को वह भायखला जेल से निकलकर अपने घर पहुंचीं। रिया की जमानत होने के बाद अब बॉलीवुड से कई एक्टर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। शेखर सुमन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट में लिखा, “रिया को जमानत मिल गई है। एम्स और सीबीआई की रिपोर्ट एक थी फिर भी। मिरांडा और दीपेश को भी जमानत मिल गई है। दूसरी फॉरेंसिक टीम बनाई ही नहीं गई। खत्म किस्सा, घर चलें?”

Rhea Chakraborty को मिली जमानत तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- अब कुछ आराम करो

Rhea gets bail out of https://t.co/44sNbQDuH8 contradiction in CBI and AIIMS report.Miranda n Dipesh granted https://t.co/fdP1nA0bGn second forensic team to be formed.THE END.

घर चलें? — Shekhar Suman (@shekharsuman7) October 7, 2020

Let's not stay in denial.We have created the system.we can't fight against it.we have to accept their verdict.We fought for the CBI..so now??Legally,this is end of the road,Emotionally we will go on fighting.👍 — Shekhar Suman (@shekharsuman7) October 7, 2020

शेखर सुमन यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, “चलो इसे नकारते नहीं हैं। हमने सिस्टम को बनाया है। हम इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। हमें इनका फैसला स्वीकारना होगा। हमने सीबीआई के लिए लड़ाई लड़ी। अब? कानूनी तौर पर रोड़ यहीं खत्म होती है, इमोशनली हम लड़ते रहेंगे।”

इसके बाद सीबीआई पर भरोसा जताते हुए शेखर सुमन ने अपने अन्य ट्वीट में लिखा, "हमें CBI पर बहुत अधिक भरोसा था। मुझे लगता है कि CBI ने वो सब कुछ किया, जो किया जा सकता था। लेकिन इस केस को बहुत देरी के बाद उनके हवाले किया गया था, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाए । उन्होंने सबूत खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी थी।" शेखर सुमन के इन ट्वीट्स पर लोग काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

We had too much faith in CBI.I think the CBI did all it cld..but bcoz the case was handed over to them late they too were helpless.They tried v hard to find some evidence but I guess it was too late. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) October 7, 2020

आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितम्बर को ड्रग्स की लेन-देन मामले में गिरफ्तार किया था। रिया को तो जमानत मिल गई है लेकिन उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। रिया के अलावा सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और स्टाफ दीपेश सावंत को भी उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। रिया को एक लाख रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत मिली है। लेकिन उन्हें पांच शर्तों का पालन करना होगा। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। न्यायालय की अनुमति के बिना वह विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं। मुंबई से बाहर जाने के लिए भी उन्हें जांच अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी।