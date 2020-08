Rhea Chakraborty की चैट पर बोले वकील विकास सिंह- सुशांत को धोखे से बैन ड्रग दिया गया, अब होनी चाहिए गिरफ्तारी

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में लगातार एक नया राज सामने आता चला जा रहा है। अब तक इस मामले में कई अहम बातें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में सामने आया ड्रग एंगल (Drug angle in sushant case) सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बना हुआ है। फिटनेस फ्रीक रहने वाले सुशांत को क्या जानबूझकर ड्रग्स दिया जा रहा था? क्या उन्हे मानसिक और फिजिकली तौर पर कमजोर किया गया? इस तरह के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रिया की ड्रग चैट (Rhea drug chat) सामने के बाद सुशांत के परिवार ने कहा था कि हमें इस बात का शक पहले से ही था। लेकिन इतने हाई लैवल का ड्रग दिया जा रहा था इसकी जानकारी नहीं थी। वहीं अब परिवार के वकील विकास सिंह (Vikas Singh) ने कहा है कि ये पता लगना बहुत जरूरी है कि चुपचाप सुशांत को इस तरह का ड्रग दिया जा रहा था।

#Breaking | Sushant was administered something without his knowledge. That ultimately led to his death: @vikassinghSrAdv , Sushant Singh's family lawyer tells Navika Kumar on @thenewshour . | #RheaDrugsChat pic.twitter.com/q44E2FQ1qU

टाइम्स नाऊ द्वारा रिवील की गई रिया चक्रवर्ती की ड्रग चैट से ये साफ है कि वो ड्रग डीलिंग (Rhea drug dealing) में शामिल थी। अब सुशांत के परिवारिक वकील ने ये आरोप लगाया है कि वो अवैध काम कर रही थीं जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी की जानी (Rhea arrest demand) चाहिए। अब चैट सामने आने के बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है। उनके वकील कहते हैं कि रिया ने कभी ड्रग का सेवन नहीं किया। लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं कि उन्होंने लिया या नहीं बल्कि उन्होंने सुशांत को कैसे दिया? क्या वो सुशांत की जानकारी के बिना उन्हें प्रतिबंधित ड्रग (Rhea used ban drug) दे रही थीं। इस बात का पता लगना बेहद जरूरी है।

But, now as disclosed by some reports that it was a banned drug. If it's a banned drug then it'll lead to abetment to suicide & murder. There'll be a Narcotics Control Bureau issue too. Scope of proceedings will widen substantially: Vikas Singh, lawyer of Sushant's father. (2/2) https://t.co/VE59AwNLSs