Rhea Chakraborty पर CBI के FIR दर्ज करने से फूटा वकील का गुस्सा, बोलें बोलें- 'ये पूरी तरह से गैरकानूनी'

नई दिल्ली। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) को सीबीआई जांच को सौंप ( CBI Handle Sushant Suicide Case ) दिया गया है। अच्छी बात यह है कि सीबीआई ने सुशांत केस में कार्रवाही करने शुरू कर दी है। गुरूवार को सीबीआई ने केस की तरफ अपना बड़ा कदम उठाया है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती ( CBI has filed an FIR against six people including Riya Chakraborty ) समेत छह और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जिसमें रिया के परिवार ( Rhea's family ) में से उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती (Indijit Chakraborty ) उनकी मां संध्या चक्रवर्ती ( Sandhya Chakraborty ), भाई शोविक चक्रवर्ती ( shovik chakraborty ), शमूएल मिरांडा ( Samuel Miranda ) और श्रुति मोदी ( Shurti Modi ) और अन्य व्यक्ति का नाम शमिल है। इन सभी में रिया को प्रथम आरोपी माना जा रहा है।

रिया चक्रवर्ती को खिलाफ सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज होने पर एक्ट्रेस के वकील सतीश मानशिंदे ( Lawyer Satish Mansindhe ) का बयान सामने आया है। जिसमें कहा है कि 'सीबीआई ने उस वक्त कार्यवाही को लंबित रखते हुए अवैधानिक रूप से केस पंजीकृति किया है, जो बिहार पुलिस के हाथ में रहने के दौरान आगे बढ़ रहा था। सीबीआई एक प्रमुख जांच एंजेसी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चल रही कार्यवाही को लंबित करने के लिए के लिए कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए। खासतौर पर तब तक जब तक सीबीआई को मामले की जांच देने के लिए महाराष्ट्र सरकार सहमति नहीं देती है। यह पूरी तरह से गैरकानूनी होगा और किसी भी ज्ञात कानूनू सिंद्धात से परे, यह संघीय ढांचे को प्रभावित करेगा।'

इस केस में एसआईटी ( SIT Team formed in sushant case ) का गठन किया जा रहा है। मनोज शाशिधर की अगुवाई ( case will be investigated under the leadership of Manoj Shashidhar ) में मामले की जांच होगी और इस पूरे केस की जांच पर डीआईजी गगनदीप गंभीर ( DIG Gagandeep Gambhir ) निगरानी रखेंगे। वहीं इस टीम में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पद पर अनिल यादव ( Anil Yadav has been appointed to the post of Investigating Officer ) को निुक्त किया गया है। दूसरी ओर ईडी सुशांत और रिया के बैंक ( ED Investigate Sushant and Rhea Bank Accounts Details ) खातों में हुई पैसों की हेरा-फेरी की जांच में जुटी हुई है।