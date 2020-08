Sushant Singh Rajput के सीने पर हाथ रखकर Rhea Chakraborty ने कहा था 'सॉरी बाबू', सोशल मीडिया पर यूर्जस ने बताया नाटक

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) पर लगातार एक के बाद एक कई आरोप लगते जा रहे हैं। पहले से इस केस में रिया को प्रथम आरोपी माना जा रहा है। ऐसे में जब से सीबीआई को केस सौंपा ( CBI Investigate Sushant case ) गया है। तब कई और बातें सामने आईं है। सीबीआई की जांच में यह भी बताया गया कि सुशांत की मौत की बाद उनके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ( Cooper Hospital ) ले जाया गया था। जहां कुछ समय बाद रिया भी पहुंच गई थी और करीबन 45 मिनट वह सुशांत की बॉडी के साथ रहीं। बताया गया कि उन्होंने सुशांत के शव को देखकर कहा सॉरी बाबू ( Sorry Babu )। यह बात सामने आने से सोशल मीडिया यह खूब ट्रेडं कर रहा है। साथ यूजर्स रिया ( Users Troll Rhea Chakraborty ) को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं।

#DishaSushantMurderLink



Rhea has changed his flat



Rhea has changed the cook the helper and all his close aide .



Rhea was inside PM room to say Sorry Babu and touched his chest ???



She and surjeet touched him at the time of killing and just doing a drama .