शिवसेना में शामिल होने जा रही हैं Richa Chadha? जानिए एक्ट्रेस ने क्या जवाब दिया

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने ट्वीट से काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। हाल ही में उनका एक्ट्रेस पायल घोष से लीगल विवाद चला था। पायल ने अनुराग कश्यप पर लगाए आरोपों में ऋचा का नाम लिया था। जिसके बाद उन्होंने पायल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया था। हालांकि अब दोनों ने आपसी सहमति के बाद इस मुद्दे को खत्म कर लिया है। लेकिन अब एक बार फिर ऋचा अपने एक ट्वीट की वजह से चर्चा में आ गई हैं।

Hema Malini Birthday: हेमा को जबरदस्ती बिकिनी पहनाने पर धर्मेंद्र ने इस बड़े डायरेक्टर को जमकर पीटा था

यूजर ने पूछा सवाल

दरअसल, हाल ही में ऋचा चड्ढा ने एक शख्स को ट्विटर पर रिल्पाई करते हुए तीर और धनुष वाले इमोजी बनाए। तीर और धनुष शिवसेना के चुनाव चिन्ह भी हैं। उनके इस ट्वीट के बाद एक यूजर ने ऋचा से पूछ लिया कि क्या वह शिवसेना को जॉइन करने वाली हैं। यूजर ने लिखा, 'क्या आप शिवसेना में शामिल होने वाली हैं? आपने पहले अपने ट्वीट में शिवसेना के चुनाव चिन्ह को बनाया था।' जिसके बाद ऋचा चड्ढा ने उनकी गलतफहमी दूर करते हुए बताया कि ऐसा नहीं है। ऋचा ने लिखा, 'ओह.. नहीं नहीं। यह एक पूरी तरह से अलग बात है। इसके बारे में मुझे भी हाल ही में पता चला है। ये #TeamBaan (टीम बाण) का प्रतीक है।'

Happy Birthday Ali Fazal: छोटे रोल से शुरुआत करने वाले अली आज हॉलीवुड तक बना चुके हैं अपनी पहचान

Ohhhh. No no. It’s an entirely different thing. Even I discovered (was happy to) recently. It’s the #TeamBaan symbol ! ❣️🏹 https://t.co/HJTB1lv81b