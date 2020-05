राहुल पर FM Nirmala Sithraman के पलटवार के बाद Richa Chadha ने मजदूरों के हक में उठाई आवाज, वित्त मंत्री से ट्रांसपोर्ट देने की अपील

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा एक ऐसी कलाकार हैं जो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, लॉकडाउन की वजह से देशभर में मजदूरों की परेशानी को देखते हुए ऋचा ने केंद्र की मोदी सरकार से सड़कों पर पड़े बेसहारा मजदूरों को चिलचिलाती धूप, गर्मी, भूख से उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, और उन्हें सकुशल घर तक छोड़ने के लिए, साधन उपलब्ध कराने की अपील की है।

Please provide transport for them. That will save a lot more time as compared to walking.

Would save lives also, not just “time”. https://t.co/WeoZaCofBs