50 साल पहले ऋषि कपूर ने 30 हजार रु. में खरीदा था अवॉर्ड, अमिताभ बच्चन को मात देने के लिए रची थी साजिश

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput death) की मौत के बाद से बॉलीवुड में इनसाइडर्स-आउटसाइडर्स नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म(Insiders-outsiders nepotism, groupism) को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है जिसमें अब सेलेब्स अपने ऊपर हुए अत्याचार को खुलकर बोल रहे हैं। अभी हाल ही में जहां मशहूर म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान(AR Rahman's 'Bollywood-Gang' Statement) ने बॉलीवुड गैंग के बारे में कई खुलासा किए थे तो वहीं साउंड डिजाइनर और एडिटर रेसुल पुकुट्टी(sound designer resul pookutty) ने भी बताया था कि ऑस्कर जीतने के बाद उन्हें भी इस इंडस्ट्री से हटाने की कोशिश की गई थी।

इन सबके बीच अब एक और मामला तेजी से उभर रहा है वो है बॉलीवुड में इनाम के नाम पर बिक रहा अवार्ड जी हां, अब अवॉर्ड्स शो एक सौदाबाजी से चर्चित हो रहा है। कुछ समय पहले गीतकार मनोज मुंतशिर('Teri Mitti' lyricist Manoj Muntashir boycotts award shows) ने भी अपनी नराजगी जताते हुए कहा थे कि उन्हें गाने 'तेरी मिट्टी' के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड ना देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है जिसके चलते उन्होंने(Manoj Muntashir vows to never attend award shows) भविष्य में किसी भी अवॉर्ड शो में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था। यह ऐसा पहली बार नही हुआ है जब कलाकार को ऐसी परिस्थिति से आहत होना पड़ा है यह धंधा आज से नही बल्कि 50 सालों से होता चला आ रहा है।

बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor's Filmfare cost him Rs 30000)ने भी अवॉर्ड्स शो को लेकर खुलासा किया था कि जब वो फिल्म कर रहे थे तब उनके कॉम्पीटिशन में अमिताभ बच्चन Amitabh Bachchan खड़े हुए थे अमिताभ बच्चन को नीचा गिराने के लिए उन्होंने 30 हजार रुपये में अवॉर्ड खरीदकर अपने नाम कर लिया था। जिसका उन्हें बाद में काफी दुख भी हुआ था।

यह बात उस समय की जब ऋषि (Rishi Kapoor's film in the year 1973) ने साल 1973 में आई फिल्म बॉबी से अपने करियर की शुरुआत की थी। और इसी फिल्म से डिंपल कपाड़िया ने भी डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए ऋषि (Rishi kapoor Filmfare Award for Best Actor)को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था, लेकिन इसके लिए ऋषि ने 30 हजार रूपए दिए थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान नई नई शुरूआत थी और वे अपनी फिल्म की सफलता से इतने खुश थे कि कोई दूसरे कलाकार को आगे बढ़ना नही देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया था हालांकि बाद में उन्होनें एक(Rishi Kapoor interview)इंटरव्यू के दौरान इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा था कि वे आज भी इस बात को लेकर पछतावा महसूस करते हैं।