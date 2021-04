Rishi Kapoor Death Anniversary: जब अभिनेता ने कहा था -'जब मैं मरूंगा कंधा देने वाला कोई नहीं होगा'

नई दिल्ली। आज हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर की पहली पुण्यतिथि है। अभिनेता ने आज के ही दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। वह कैंसर की बीमारी से काफी लंबे समय तक जूझ रहे थे। अभिनेता के जानें से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को जोरदार झटका लगा था। कोरोना की वजह से बेहद ही कम लोग अभिनेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अधिकतर सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए ही एक्टर को श्रद्धांजलि दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऋषि कपूर ने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज अभिनेता की पहली पुण्यतिथि आज हम आपको बतातें हैं कि आखिर क्यों अभिनेता ने यह बात कही थी।

ट्वीट कर लगाई थी फटकार

दरअसल हुआ यूं था कि जब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना का देहांत हुआ, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड में से बेहद ही कम लोग पहुंचे थे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो कलाकार नई पीढ़ी के थे उनमें से एक भी एक्टर को श्रद्धांजलि ने नहीं पहुंचे थे। यह देख एक्टर ऋषि कपूर काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने इंडस्ट्री में आए तमाम नए कलाकारों को जमकर फटकार लगाई थी।

Why this? Including mine and thereafter.When I die, I must be prepared.None will shoulder me. Very very angry with today's so called stars.